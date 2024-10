Francesc Mauri frena la euforia y alerta de lo que sigue pasando: 'Mala o crítica'

Francesc Mauri no se despista y sigue atento a una realidad que le preocupa, y mucho. Desde hace meses el meteorólogo más famoso de TV3 viene avisando de la grave sequía que azota a Cataluña. Ríos secos, bosques pidiendo ayuda y embalses bajo mínimos.

Las lluvias de un mes de septiembre pasado por agua no han dado la solución que necesita la región. De ahí que Francesc Mauri se haya encargado de revisar cómo están los principales ríos de un territorio que todavía necesita más agua. En este sentido, asegura que la situación fluvial en algunos puntos todavía es "mala o crítica", por lo que no se puede cantar victoria.

Al menos así se desprende de los niveles de los ríos de la Noguera Ribagorçana, la Pallaresa y el Segre. Los dos primeros anuncia que están en "buena situación". No pasa lo mismo con el tercero, el cual se encuentra a "medio gas".

Francesc Mauri sigue informando sobre la sequía

No pasa lo mismo en el resto de Cataluña, donde la situación sigue siendo preocupante. El nuevo aviso de Francesc Mauri ha llegado después de la publicación en X en la que muestran cómo están las reservas en el interior. Sorprende ver que después de todo lo que ha llovido durante semanas en el litoral de Tarragona, todavía se esté hablando de sequía.

Pero esa es la realidad en poblaciones como Ulldecona, donde la sequía sigue apretando con fuerza. Las imágenes del vídeo publicado muestran una realidad preocupante. Un terreno árido y seco pide a gritos más agua, más humedad y más tormentas.

Está claro que la tierra tiene sed, y Francesc Mauri no dejará de pedir consciencia hasta que se solucione la situación. No se puede pedir que llueva, ya que no depende del factor humano, pero sí que se haga un uso responsable del agua. De ahí que el experto siempre haya abogado por no malgastar los recursos hídricos y tomar responsabilidad conjunta en el asunto.

Las lluvias que tanto necesita Cataluña

Mientras los más preocupados por la sequía miran al cielo con anhelo, los meteorólogos vuelvan a dar la noticia que esperan. Las lluvias volverán esta semana a la región, ofreciendo una previsión de diversa índole según el punto del territorio. Especialmente, se prevé que llueva la madrugada del miércoles al jueves, con especial intensidad en el prelitoral y el litoral.

Las precipitaciones volverá a copar parte de la actualidad meteorológica del país, aunque por un corto periodo de tiempo. El jueves por la mañana quedarán algunos chubascos, pero a partir del mediodía volverá el sol y el buen tiempo. Francesc Mauri, entonces, volverá a revisar unos niveles que seguirán pidiendo más ayuda al cielo.