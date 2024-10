Francesc Mauri estalla como nunca por lo que ha visto en las redes: 'No todo vale'

Francesc Mauri no se suele callar lo que piensa y, de hecho, lo comparte en las redes sociales. El meteorólogo alerta de forma recurrente sobre la necesidad de que llueva para acabar con la sequía. También consciencia sobre la necesidad de reciclar, aunque se esté de vacaciones con los amigos en una casa rural.

Sin embargo, también se suele pronunciar sobre problemáticas sociales, como la difusión de noticias falsas. Este ha sido el caso de una publicación en su perfil de X, en la que ha alertado de lo que ha visto en Internet. En concreto, ha explicado Francesc Mauri, un vecino de Barcelona recibió un aviso de una noticia en la que se compartía información manipulada.

Tal como se puede ver en la imagen que él mismo ha compartido, el afectado acababa de recibir un aviso de posible nevada. Pero no en cualquier lugar, sino en plena ciudad de Barcelona. La noticia se compartía con una imagen del Tibidabo nevado, todo un tanto surrealista.

Francesc Mauri estalla ante la manipulación

Evidentemente, esta noticia no era real y formaba parte de una estrategia que pretendía llamar la atención de los lectores. Pero a Francesc Mauri no le ha parecido nada bien y ha asegurado que "no todo vale". En un mundo cada vez más informado, el meteorólogo tiene clara una cosa: "Quien más perjudicado sale es el ciudadano".

Así que no ha dudado en quejarse y denunciar esta situación en sus redes sociales. Todo ello con el fin de que no vuelva a suceder o que, como mínimo, el público esté concienciado. De hecho, los comentarios a esta publicación no han tardado en llegar y son muchas las personas las que se quejan de estas prácticas.

En este sentido, algunos aseguran que el mundo de las noticias falsas ha llegado también al sector de la meteorología. Refiriéndose así a este tipo de informaciones que confirman fenómenos meteorológicos que no sucederán en la zona en la que se anuncian. "En lugar de informar, desinforman", escriben algunos de los usuarios.

Francesc Mauri celebra las últimas lluvias

Más allá de esta polémica, lo cierto es que los últimos días también han supuesto alegrías en cuanto al tiempo. Las deseadas lluvias han descargado con ganas en muchas comarcas, especialmente en aquellas más afectadas por la sequía. En este sentido, todos los ojos están puestos en el cielo, a la espera de más chubascos y tormentas.