Descubren el verdadero culpable de la extinción de los dinosaurios: no es lo pensado

Durante décadas, el calor extremo fue señalado como la causa de la extinción de los dinosaurios. Un nuevo estudio propone algo diferente: según esta investigación, el frío fue el verdadero responsable.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, fue realizado por la Escuela de Clima de Columbia. Sus investigadores explican cómo el impacto de un asteroide cambió el clima global. Pero no por el calor.

Los dinosaurios no se extinguieron por el calor

El asteroide golpeó lo que hoy es la península de Yucatán y provocó incendios, tsunamis y lanzó grandes cantidades de polvo y sulfatos a la atmósfera. Estos elementos bloquearon la luz solar. Sin luz, las temperaturas cayeron drásticamente y la Tierra se sumió en un invierno global que duró meses o incluso años. Las plantas dejaron de crecer, y los ecosistemas colapsaron.

El frío fue especialmente devastador para los dinosaurios. Su tamaño y necesidades energéticas los hicieron muy vulnerables. Los grandes herbívoros murieron primero. Sin ellos, los depredadores también desaparecieron.

Adiós a los dinosaurios, pero no a todas las especies

No todas las especies sucumbieron al frío: los pequeños mamíferos y aves lograron adaptarse. Su pelaje y plumaje los protegía de las bajas temperaturas. Además, tenían la capacidad de hibernar o buscar refugios subterráneos. Esta habilidad fue clave para sobrevivir a un clima extremo.

Los dinosaurios, en cambio, no podían refugiarse fácilmente y tampoco tenían mecanismos para resistir largos periodos de escasez. Su dependencia de ecosistemas estables fue su condena.

El frío fue más que un fenómeno pasajero, transformó el planeta por completo. Los ecosistemas tal y como se conocían desaparecieron y en su lugar, surgieron nuevas formas de vida más adaptadas. El evento marcó el fin del dominio de los dinosaurios y dio paso a una nueva era. Con los dinosaurios extintos, los mamíferos tuvieron una oportunidad única para prosperar.

Este hallazgo cambia nuestra forma de entender la extinción del Cretácico-Paleógeno. Aporta una nueva perspectiva sobre el papel del clima en los grandes eventos de la historia de la Tierra.

Lecciones para el presente

El estudio no solo explica el pasado, también ofrece lecciones para el presente. Los cambios extremos pueden alterar el curso de la vida en la Tierra. La extinción de los dinosaurios demuestra la fragilidad de los ecosistemas y que los cambios drásticos en la temperatura pueden poner en peligro incluso a las especies más dominantes.