Cambio radical en Cataluña: los meteorólogos ya alertan de lo que pasará en unos días

Los meteorólogos ya tienen todas las miradas puestas en la previsión del mes de septiembre. Y no es para menos, ya que parece que la tendencia será una bien distinta a la actual. Al menos así lo explica el meteorólogo Àlex Van der Laan, quien ha vuelto a avisar de la llegada de cambios más que destacables.

En primer lugar, lo más llamativo parece que será la bajada de temperaturas, con la llegada de aire más frío. Y el motivo de esta bajada serán las lluvias, que podrían volver con fuerza a Cataluña. En este sentido, la "anomalía de precipitación" hace augurar un mes de septiembre muy húmedo.

Aunque todavía es pronto para confirmaciones oficiales, se puede empezar a vislumbrar lo que pasará en las próximas semanas. No hay nada de cierto, ya que la meteorología puede cambiar por momentos.

Pero la previsión sí que indica que el calor sofocante de este verano podría estar llegando a su fin. Es habitual que, una vez finalice agosto, las lluvias y el fresco empiecen a hacer acto de presencia. Este año, por lo visto, volverá a pasar.

Cataluña podría recibir la lluvia que tanto necesita

El cambio llegaría con puntualidad inglesa el próximo 1 de septiembre. Será entonces cuando llegue un bloqueo en latitudes nórdicas que favorecerá el paso de frentes hacia la península. De esta forma, se acercaría al país un frente de precipitaciones que harían saber que el otoño está a la vuelta de la esquina.

Aun así, los expertos en la predicción del tiempo recomiendan no adelantarse. "A tantos días vista es soñar, pero siempre digo que es mucho mejor esta posible visión que no una de #bomboinfierno", sentencia. Así pues, solo hará falta esperar unos días más para saber si lo que los mapas pronostican va en lo cierto o no.

Tampoco se confirma que vaya a llover cada día, pero sí que pueda haber más "dinamismo" en la previsión. Es decir, Cataluña también seguirá teniendo días de sol y buen tiempo. Pero registrará en más de una ocasión unas lluvias que se han estado esperando durante semanas.

Tormentas y más lluvias a corto plazo en Cataluña

Dejando de lado lo que pasará en una semana, la previsión para esta que acaba de empezar es también un tanto diferente. El fin de semana pasado ya se registraron tormentas e, incluso, la caída de granizo en algunos puntos del pre Pirineo oriental. Siguiendo esta estela, el lunes se esperan tormentas de tarde en el Pirineo y el cuadrante noreste de nuevo.

En este sentido, el Meteocat ha activado una serie de alertas en cuatro comarcas por fuertes lluvias y tormentas. La peor parte se la llevarán en el Berguedà y el Ripollès, donde la virulencia de las precipitaciones será mayor. El martes por la mañana amanecerá más "tranquilo", pero por la tarde volverá a llover en los mismos puntos que el lunes.

Con esta previsión, no cabe duda de que Cataluña ya está encarando la recta final del verano. Y lo hace esperando la llegada de un invierno que se espera que irrumpa pronto y con ganas. El mismo Jorge Rey ya predijo que este invierno hará bastante frío, así que no toca más remedio que exprimir días de calor y verano.