Aviso sorpresa de la AEMET para Cataluña en septiembre: 'Por debajo de lo normal'

La AEMET avisa de que septiembre no solo llega con lluvias, sino también con unas temperaturas más suaves. En este sentido, la semana del 2 al 8 de septiembre estará marcada por la influencia de una borrasca llegada desde las islas británicas. Sus efectos se notarán sobre todo en el tercio norte y oriental de la Península, Cataluña y las Baleares.

En primer lugar, los meteorólogos esperan un tiempo mucho más lluvioso. Las tormentas y los chubascos ganará terreno, especialmente en las zonas de montaña. Pero, sin lugar a dudas, el cambio más notorio se notará con las temperaturas. Estas iniciarán un descenso progresivo, según la AEMET, hasta situarse "por debajo de lo normal" en muchas zonas.

A medida que avance la semana las precipitaciones irán cogiendo fuerza y azotarán el Pirineo, el oeste y el cuadrante noreste. Todo ello se presentará como la combinación perfecta para despedir a un verano repleto de olas de calor.

Las temperaturas que se esperan en Cataluña en las próximas semanas

En el caso de Cataluña, reconoce la AEMET, el cambio más notable con las temperaturas vendrá en la semana del 9 al 15 de septiembre. Será entonces cuando las temperaturas se sitúen en un parámetro más acorde con la época del año que se atraviesa. Cabe recordar que hace semanas que los mercurios se sitúan por encima de la media, por lo que esta noticia llega en buen momento.

Será entonces cuando se empiece a notar que el verano está llegando a su fin y que el otoño llama a la puerta. En este sentido, las temperaturas ya no volverán a subir hasta niveles altos. No obstante, no hay que olvidar que para finales de septiembre siempre suele aparecer el conocido como veranillo de San Miguel.

Una vuelta a los días de pleno verano se suele repetir cada año como un espejismo, ya que después de ellos todo cambia. Más allá de esperar a acabar el mes, también es importante conocer el tiempo a corto plazo.

La AEMET coincide con la previsión del Meteocat

En definitiva, la AEMET prevé días lluviosos en el conjunto del país y confirma así las predicciones del Meteocat. Las tormentas y lluvias, aunque ya han descargado en los últimos días, se intensificarán en estas próximas semanas. Los primeros días de septiembre se avecinan movidos, meteorológicamente hablando.

Un tiempo inestable, pasado por agua, con tormentas y un cierto descenso de las temperaturas serán la tónica general. No es nada nuevo, ya que hace semanas que se avisa de que la entrada del nuevo mes podría traer novedades. Así que todo parece indicar que la previsión se cumple y que los aires acondicionados pueden empezar a apagarse.