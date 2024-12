Alerta en España por el fenómeno que trajo la borrasca Filomena: se vuelve en días

El invierno siempre trae sorpresas, pero este año el comportamiento del vórtice polar está generando un interés especial entre los meteorólogos. A medida que el hemisferio norte deja atrás el calor del verano, este fenómeno atmosférico se intensifica.

Suele ser a partir de septiembre que empieza a crecer expandirse. Es algo que ocurre de forma cíclica, pero, sin embargo, su evolución reciente ha sido particularmente atípica. Desde finales de octubre, los vientos estratosféricos han mostrado un comportamiento inusual.

Los meteorólogos, muy atentos a lo que podría pasar con el vórtice polar

Según Amy Butler y Laura Ciasto, expertas del NOAA, esos vientos comenzaron siendo inusualmente débiles. Ahora bien, en las recientes semanas han ganado fuerza de forma acelerada, situándose ahora muy por encima de la media estacional.

Según indican desde Xataka, esto ha despertado la curiosidad de expertos y agencias meteorológicas. Especialmente por las señales de un posible calentamiento súbito estratosférico hacia el 18 de diciembre. El fenómeno, que implica un rápido aumento de la temperatura en la estratosfera, puede tener varios efectos.

Pero lo más llamativo es que puede generar alteraciones significativas en la circulación de aire en capas altas de la atmósfera. Aunque las capas troposférica y estratosférica funcionan de manera independiente, los calentamientos súbitos lo ponen todo patas arriba. Pueden, por ejemplo, provocar una irrupción de aire cálido en la estratosfera, desestabilizando al vórtice polar.

Es lo mismo que ocurrió con el temporal de nieve Filomena

Si esta desestabilización culmina en una ruptura, el frío extremo podría desplazarse hacia latitudes medias y bajas. Es exactamente lo que causó temporales de invierno extremos, como la misma borrasca Filomena. Recordemos que esta dejó nevadas intensas y temperaturas gélidas en gran parte de España.

Por ahora, no hay indicios claros de que esto vaya a ocurrir. Los modelos actuales sugieren que la situación podría mantenerse bajo control, pero el comportamiento del vórtice polar sigue siendo errático. Incluso aunque no vaya a pasar nada a corto plazo, nada puede asegurarnos de que no vaya a ocurrir más adelante.

La atmósfera es compleja y los cambios observados en los últimos meses subrayan la necesidad de seguir vigilando. Lo que ocurra en las próximas semanas podría influir notablemente en el tiempo de nuestro país.