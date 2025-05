Última hora de BBVA: miles de españoles tiemblan, nunca hagas esto o lo pagarás

BBVA ha lanzado una alerta urgente a todos sus clientes y es que la estafa conocida como el timo del "familiar en apuros", está afectando a miles de personas en España. Este fraude utiliza llamadas falsas y mensajes alarmantes para engañar a las víctimas y vaciar sus cuentas bancarias.

BBVA sabe el peligro que corren sus clientes: envía un mensaje tajante

Los delincuentes se hacen pasar por un familiar cercano, como un hijo o nieto, que supuestamente está en una situación de emergencia. A través de llamadas telefónicas o mensajes, solicitan dinero urgente para resolver problemas legales o médicos.

Incluso pueden utilizar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para imitar la voz del familiar y hacer la estafa más creíble. Acceder a estas peticiones puede poner en grave riesgo tus finanzas.

Los estafadores buscan obtener información confidencial, como claves de acceso o códigos de un solo uso (OTP), que les permiten realizar operaciones en tu nombre. Además, pueden solicitar transferencias de dinero a cuentas fraudulentas, lo que resulta en pérdidas económicas significativas.

¿Cómo reconocer la estafa del "familiar en apuros"? BBVA te lo explica

En primer lugar, el estafador insiste en que la situación es crítica y requiere una acción inmediata. Además, te piden información confidencial o transferencias de dinero a cuentas desconocidas.

La llamada puede parecer provenir de un número oficial de BBVA, pero es una suplantación. Y mucho cuidado, porque recibes SMS que incluyen enlaces para verificar datos o realizar acciones urgentes.

Para protegerte, no compartas información confidencial. BBVA nunca te pedirá claves de acceso ni códigos OTP por teléfono o SMS. Si recibes una llamada sospechosa, cuelga y contacta directamente al familiar o al banco.

Los estafadores utilizan la presión del tiempo para evitar que pienses con claridad. No hagas clic en enlaces sospechosos, BBVA no envía SMS con enlaces y si recibes uno, elimínalo inmediatamente. Si sospechas que has sido víctima de una estafa, contacta a BBVA al 900 102 801 y presenta una denuncia ante las autoridades.

La estafa del "familiar en apuros" es una amenaza real que puede afectar a cualquier persona. La clave para evitar caer en este tipo de fraudes es la prudencia y estar informado sobre el modus operandi de los estafadores. Mantente alerta y comparte esta información con tus seres queridos para que también estén protegidos.