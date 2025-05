Aviso urgente de Banco Santander: si no quieres ser multado, haz esto hoy en la app

Banco Santander ha lanzado un aviso urgente a todos sus clientes que todavía no han presentado la declaración de la Renta. Si estás entre ellos, es importante que prestes atención. El banco ha recordado que hay una forma fácil y rápida de acceder a toda la información fiscal necesaria desde su app, sin necesidad de llamar ni acudir a una oficina.

Esta opción puede ayudarte a evitar sustos, retrasos y posibles multas por no declarar correctamente. La campaña de la Renta 2024 ya está en marcha, y cada vez son más los contribuyentes que se dan cuenta de que no tienen todos los datos en orden.

Ojo si no has hecho la Renta: deberías entrar en la app de Banco Santander

Para solucionarlo, Banco Santander ofrece una solución intuitiva dentro de su aplicación móvil. Desde allí, cualquier usuario puede consultar sus movimientos fiscales del último año y acceder a los documentos que necesita entregar a Hacienda.

La entidad ha querido remarcar que los clientes deben revisar su información detallada cuanto antes. Muchas veces, los datos fiscales pueden tener errores o estar incompletos, y cuanto más se acerque el fin del plazo, menos margen habrá para corregirlo. Si estás registrado en la app del Banco Santander, solo te tomará unos minutos revisar todo y descargar lo que necesites.

Pasos para acceder a la información fiscal de 2024: más rápido y fácil que nunca

Lo primero que debes hacer es abrir la app del Banco Santander en tu móvil, acceder a tu perfil personal y entra en “Documentación”. Desde allí, selecciona “Información fiscal” y elige el año 2024. En ese punto, podrás ver los movimientos fiscales que ha registrado el banco en tu cuenta, así como los documentos oficiales que puedes presentar en tu declaración.

Todo el proceso es fácil y está pensado para que no tengas que hacer nada complicado. Incluso puedes enviarte por correo electrónico los documentos o descargarlos directamente desde el móvil. Esta solución es ideal para quienes tienen poco tiempo y quieren asegurarse de presentar todo bien antes de las fechas límite marcadas por Hacienda.

Banco Santander siempre ayuda al cliente en estos casos

Con este aviso urgente, Banco Santander muestra una vez más su compromiso con los clientes. La entidad no solo quiere ofrecer productos financieros, sino también herramientas que ayuden a sus usuarios a cumplir con sus obligaciones legales sin complicaciones. La declaración de la Renta puede parecer un proceso difícil, pero con este sistema, se vuelve mucho más sencillo.

Si aún no has revisado tu información fiscal, hazlo hoy mismo. No lo dejes pasar y accede ya a la app de Banco Santander. Podrías estar a tiempo de corregir un error y evitar multas.