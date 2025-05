Alerta urgente de Banco Santander: si lo recibes en el móvil, jamás hagas este gesto

Banco Santander ha lanzado una alerta a sus clientes por un tema muy serio: las estafas de inversión que están circulando por móviles en forma de mensajes de WhatsApp o llamadas. Esta advertencia busca proteger a miles de personas que podrían caer en este nuevo fraude.

El modus operandi de los estafadores es muy astuto. Todo comienza con un mensaje que parece venir de una fuente confiable. A veces, mencionan al propio Banco Santander, a expertos financieros o a empresas de inversión reconocidas.

Banco Santander avisa de forma urgente: este fraude está a la orden del día

En otras ocasiones, usan nombres de famosos o supuestas recomendaciones urgentes para que inviertas tu dinero cuanto antes. El problema es que todo es falso. La finalidad es una sola: hacerte creer que puedes ganar dinero rápido para luego robarte.

Uno de los canales preferidos por los estafadores es WhatsApp. Mandan un mensaje donde te ofrecen una inversión “segura” y con “altos beneficios”. También pueden llamarte para explicarte cómo hacerlo y presionarte para que decidas en ese mismo momento.

Incluso pueden enviarte enlaces a páginas que parecen oficiales, pero en realidad están diseñadas para obtener tus datos personales y bancarios. Aquí es donde entra el peligro real.

'Si recibes un mensaje o llamada que te pide invertir dinero rápidamente...'

Banco Santander ha recordado que nunca contactará por estos medios para ofrecer inversiones. Tampoco pedirá claves, contraseñas ni datos personales por teléfono, mensaje o correo electrónico. Por eso, el consejo práctico más importante es este: si recibes un mensaje o llamada que te pide invertir dinero rápidamente, no hagas clic en ningún enlace, no respondas, y no des tus datos.

El banco también ha alertado de que estas falsas inversiones son cada vez más sofisticadas. Usan logotipos, imágenes y nombres reales para parecer creíbles. Pero detrás no hay ninguna empresa seria, solo delincuentes que quieren aprovecharse de tu confianza.

Todos estamos en riesgo si no estamos informados

Por eso, mucha atención a cualquier contacto que no hayas solicitado tú. Si dudas, lo mejor es colgar y contactar directamente con Banco Santander por sus canales oficiales. Revisar bien cada detalle antes de hacer una transferencia también puede salvarte de caer en este tipo de fraude.

El Banco Santander insiste en esta alerta urgente: las estafas de inversión están en aumento y todos estamos en riesgo si no estamos informados. La clave está en desconfiar, actuar con calma y seguir estos consejos prácticos. Solo así evitarás caer en este tipo de peligro cada vez más común.