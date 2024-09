La pensión que puedes cobrar si has trabajado desde joven y te deniegan la jubilación

En España, empezar a trabajar desde joven no siempre garantiza el acceso a una pensión contributiva al jubilarse. Este escenario afecta a quienes, por diversas razones, no han alcanzado los años mínimos de cotización exigidos por la Seguridad Social.

Por eso, el Imserso ofrece la pensión no contributiva de jubilación. Especialmente para quienes no cumplen con los años de cotización, pero sí con otros requisitos.

Requisitos de cotización y acceso a la pensión contributiva

Para obtener una pensión contributiva en España, se requiere haber cotizado al menos 15 años, con dos de ellos dentro de los 15 años previos a la solicitud. Esta normativa puede dejar fuera a personas que han trabajado de forma regular, pero no han llegado a cumplir este umbral de cotización.

Comenzar a trabajar desde los 16 años no garantiza, por sí solo, el derecho a una pensión contributiva. En muchos casos, los trabajos realizados no han implicado cotizaciones a la Seguridad Social, ya sea por empleos en la economía sumergida, eventuales o no registrados en ningún régimen contributivo.

De esta manera, se encuentran con una dificultad importante al momento de solicitar la pensión de jubilación.

Condiciones del Imserso para la pensión de jubilación no contributiva

Si no se han cotizado los 15 años exigidos por la Seguridad Social, se puede solicitar la pensión no contributiva de jubilación del Imserso.

Esta pensión está destinada a quienes no han alcanzado el mínimo de cotización, pero cumplen con requisitos relacionados con la edad, residencia e ingresos.

Requisitos para la pensión no contributiva

Para acceder a esta modalidad de pensión, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Edad: Haber cumplido los 65 años al momento de la solicitud.

Haber cumplido los 65 años al momento de la solicitud. Residencia: Debe acreditarse una residencia legal y efectiva en España de al menos 10 años, con dos de ellos inmediatamente previos y de forma consecutiva a la solicitud.

Debe acreditarse una residencia legal y efectiva en España de al menos 10 años, con dos de ellos inmediatamente previos y de forma consecutiva a la solicitud. Ingresos: No superar el límite de ingresos anuales establecido, el cual varía dependiendo del número de personas en la unidad familiar. Para el año 2023, el límite de ingresos es de 7.250,60 euros anuales, aunque esta cifra puede ajustarse según las circunstancias familiares.

Estas condiciones permiten a quienes han trabajado desde jóvenes, pero no han cotizado lo suficiente, acceder a una ayuda económica para vivir dignamente en la jubilación.

¿Dónde y cómo solicitar la pensión no contributiva?

La solicitud de la pensión no contributiva de jubilación debe realizarse en las comunidades autónomas, que tienen la competencia para gestionar este tipo de prestaciones.

La solicitud puede presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales correspondientes o en cualquier oficina de la Seguridad Social. Además, en las ciudades de Ceuta y Melilla, el Imserso gestiona directamente estas solicitudes.

Es posible obtener los formularios de solicitud de manera presencial o descargarlos a través de la Sede Electrónica del organismo competente.