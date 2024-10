La noticia que esperaban miles de pensionistas: el extra que muchos recibirán pronto

La jubilación es una etapa clave, y para muchos, el sistema de pensiones de la Seguridad Social es su principal ingreso. Y en noviembre, muchos jubilados recibirán la mejor de las noticias. Un aumento en su pensión, lo que les ayudará a afrontar los gastos de fin de año.

Paga extraordinaria de Navidad

Una de las razones por las cuales noviembre es tan esperado por los jubilados es la paga extraordinaria de Navidad. Este pago adicional es equivalente a una mensualidad ordinaria, y está destinado a ayudar a los pensionistas a cubrir los gastos asociados con las festividades.

En ese mes, aquellos jubilados que cumplan con los requisitos establecidos recibirán hasta 6.350 euros más en sus cuentas.

Este complemento no solo proporciona un respiro financiero, sino que también simboliza un reconocimiento al esfuerzo de toda una vida de trabajo. Este ingreso extra en un periodo de gastos crecientes es crucial para mantener el poder adquisitivo de los jubilados.

Cálculo de la pensión de jubilación

La cuantía que percibe cada jubilado varía en función de varios factores, siendo el más relevante la edad de jubilación. La Seguridad Social también toma en consideración las bases de cotización de los últimos 25 años de trabajo de cada persona.

Este sistema busca recompensar a quienes han trabajado más años, asegurando que los jubilados con un historial de contribución extenso reciban pensiones más altas.

En este sentido, muchos jubilados alcanzan la pensión máxima, que actualmente está fijada en 3.175,04 euros mensuales. Por lo tanto, al sumar la paga extraordinaria de Navidad, estos pensionistas podrán recibir un ingreso total de más de 6.350 euros en noviembre.

Esta inyección económica es especialmente valiosa en una época del año donde los gastos suelen incrementarse.

Fechas de cobro de la pensión

Los jubilados deben estar atentos a las fechas de abono de sus pensiones, especialmente en noviembre, cuando se incluye la paga extra. Este año, los bancos realizarán el depósito de las pensiones entre el 22 y el 27 de noviembre de 2024.

Este periodo es fundamental, ya que permite a los jubilados planificar sus gastos durante la temporada navideña.

Las pensiones se abonan directamente en la cuenta bancaria donde el pensionista tiene domiciliada su jubilación, lo que facilita el acceso a estos fondos. Para confirmar la paga extraordinaria, se aconseja a los jubilados que contacten a su banco si tienen dudas sobre fechas o montos.

Restricciones sobre la paga extra

Es importante destacar que no todas las pensiones tienen derecho a recibir pagas extraordinarias. En particular, las pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no cuentan con este beneficio.

Esta excepción es relevante para los jubilados que dependen de estas prestaciones, ya que podría afectar su situación económica en el largo plazo.