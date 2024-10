La Seguridad Social manda un serio aviso a estos trabajadores: no se puede hacer

La Seguridad Social ha lanzado un aviso que afecta a muchos trabajadores en situación de baja laboral. Durante este periodo de incapacidad temporal, surgen muchas dudas sobre qué actividades están permitidas.

Y una de las más frecuentes es si es posible realizar exámenes u oposiciones estando de baja. La respuesta no es sencilla y depende de varios factores como el tipo de lesión o enfermedad. Pero también el nivel de esfuerzo que implique dicho paso.

La Seguridad Social lo aclara todo

En este sentido, un examen, ya sea de la universidad o de una academia de idiomas, no representa un riesgo para la recuperación. Ya que no suele implicar un esfuerzo físico significativo. La Seguridad Social no ve impedimentos en que un trabajador en esta situación se presente a este tipo de pasos, siempre y cuando no afecte a su salud.

No obstante, cada caso es único y es fundamental tener en cuenta el diagnóstico médico. Si existe la mínima posibilidad de que la prueba afecte negativamente al proceso de recuperación, el trabajador podría estar en riesgo de agravar su lesión. Por eso, se recomienda acudir siempre al médico para consultar qué actividades están permitidas durante este tiempo.

¿Y qué ocurre con las oposiciones?

El caso de las oposiciones es diferente. Algunas de ellas exigen una prueba física, que puede poner en riesgo la salud del trabajador. Esto es especialmente relevante en profesiones como bombero, policía o militar, donde las físicas forman parte del proceso de selección.

En estos casos, presentarse a una oposición mientras se está de baja laboral puede generar problemas. Un ejemplo claro de esta situación es el caso de un trabajador de Badajoz. Mientras se encontraba de baja por una ganglionitis intra-articular, decidió presentarse a las oposiciones de Policía Local. Aunque la prueba escrita no suponía un esfuerzo físico, las posteriores sí lo hacían.

Tras ser despedido por su empresa, el trabajador llevó el caso a los tribunales. En un primer momento, el Juzgado de lo Social Nº3 de Badajoz falló a favor del empleado, calificando el despido como improcedente.

Sin embargo, la empresa recurrió la sentencia y el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y acabó fallando a favor de la empresa. El tribunal argumentó que, al participar en la prueba física de la oposición mientras estaba de baja, el trabajador puso en riesgo su salud.

Este fallo subraya la importancia de ser precavido durante el periodo de baja laboral y de no realizar actividades que puedan agravar la lesión. Es fundamental entender que cada situación es diferente, y lo que está permitido para unos, puede no estarlo para otros. Las prueba física en oposiciones pueden ser motivo suficiente para que la empresa tome medidas si considera que el trabajador ha incumplido con sus obligaciones.

Consulta siempre al médico para evitar problemas legales

Para evitar cualquier tipo de malentendido o problema legal con la empresa o la Seguridad Social, lo ideal es consultar al médico. Este profesional podrá indicar si la actividad es beneficiosa o perjudicial para la recuperación.

Además, es crucial acudir a todas las citas médicas y seguir al pie de la letra el tratamiento prescrito. Incumplir con las indicaciones del médico o realizar actividades que puedan perjudicar el estado de salud puede suponer la suspensión de la baja. Y en casos extremos, la pérdida del empleo.