Gran noticia para miles de jubilados en España: la pensión que subirá bastante

El sistema de pensiones en España está experimentando cambios significativos para mejorar el apoyo a los ciudadanos más vulnerables. En 2025 y 2026, las pensiones no contributivas, diseñadas para aquellos que no han aportado al sistema de seguridad social lo suficiente, recibirán incrementos importantes.

Subida de las pensiones no contributivas en 2025

En 2025, los beneficiarios de pensiones no contributivas verán un aumento significativo en sus prestaciones. Aunque falta por definir el porcentaje concreto, se espera que la cuantía se incremente sensiblemente. En concreto, el Gobierno estima que estas pensiones serán de 542,85 euros mensuales.

Eso significa que los beneficiarios de esta pensión cobrarán 7.599,9 euros en todo el año. Este aumento busca mejorar la calidad de vida de los pensionistas y ayudar a mitigar el impacto de la inflación y el aumento del costo de vida.

En 2026 las pensiones no contributivas superarán los 560 euros

En 2026 se producirá una nueva subida de las pensiones no contributivas. Según las últimas estimaciones, se espera que la pensión mensual sea de 564,28 euros. O lo que es lo mismo, en todo el año 2026 los beneficiarios ingresarán 7.900 euros, una cifra bastante destacable.

Estos aumentos continúan la tendencia de mejorar las prestaciones sociales y asegurar un mayor nivel de protección para los ciudadanos con menos recursos.

¿Quién se puede beneficiar de una pensión no contributiva?

Las pensiones no contributivas están dirigidas a personas que no han cotizado suficientemente al sistema de seguridad social o que han agotado sus derechos a prestaciones contributivas. Existen dos tipos principales de pensiones no contributivas en España:

Pensión de Jubilación no contributiva: Está destinada a personas mayores de 65 años que no han cotizado al sistema o que han cotizado muy poco. La pensión se concede a quienes cumplen con los requisitos de residencia y situación económica.

Pensión de invalidez no contributiva: Está destinada a personas menores de 65 años que sufren una discapacidad que les impide realizar actividades laborales. Para acceder a esta pensión, deben cumplir requisitos de residencia y situación económica.

Los requisitos que fijan para pedir la no contributiva

Para solicitar una pensión no contributiva, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residencia: Deben ser residentes en España y haber residido legalmente en el país durante los cinco años anteriores a la solicitud. De todos ellos, al menos dos años deben haber sido inmediatamente anteriores a la petición.

Edad: Para la pensión de jubilación, el solicitante debe tener al menos 65 años. Para la pensión de invalidez, el solicitante debe tener menos de 65 años y presentar un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Requisitos económicos: La renta y el patrimonio del solicitante no deben superar los umbrales establecidos para acceder a las pensiones no contributivas. Estos límites son revisados anualmente para ajustar las prestaciones a la situación económica actual.