El experto Gonzalo Bernardos se planta y deja tiritando a Hacienda: 'sobran listillos'

En España, es bien conocido que los premios otorgados en los concursos de televisión están sujetos a impuestos. Uno de los programas donde esto se hace más evidente es "Pasapalabra", un concurso en el que, ocasionalmente, se entregan premios millonarios a los ganadores.

Cuando un concursante logra hacerse con el ansiado bote de "Pasapalabra", no todo lo que brilla es oro. Aunque la cifra del premio pueda parecer asombrosa, una parte significativa de ese dinero está destinada a Hacienda. Los premios están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La tributación de estos premios depende de la comunidad autónoma en la que resida el ganador, pero en la mayoría de los casos, el tipo impositivo es alto. Esto puede suponer que hasta un 45% del premio se destine al pago de impuestos a Hacienda. A pesar de ello, los ganadores suelen estar más que satisfechos con lo que les queda, conscientes de que se trata de una ganancia excepcional.

Gonzalo Bernados se pone serio: no es justo

El conocido Óscar Díaz ganó hace unos meses casi dos millones de euros en "Pasapalabra". Sin embargo, lo que más destacó es su postura sobre los impuestos. Óscar expresó su orgullo por pagar el tipo máximo de impuestos sobre su premio. "Creo en la progresividad de los impuestos. No me duele, en absoluto. Me parece justo", afirmó en un vídeo.

No todos están de acuerdo con él, ni con Hacienda. El economista Gonzalo Bernardos ha mostrado su desacuerdo con que Óscar deba pagar casi un 39,5% de sus ganancias porque tributa en Madrid.

Bernardos comparó la situación con alguien que gana dinero especulando, quien solo pagaría un 27,3% de impuestos. Según Gonzalo Bernardos, esto refleja la desigualdad entre cómo tributan las rentas del trabajo y las del ahorro.

Bernardos también considera injusto que Óscar pague más impuestos a Hacienda que quienes ganan dinero en Bolsa o en el sector inmobiliario. A su juicio, Óscar debería ser recompensado por su esfuerzo y se le debería permitir que una parte significativa de su premio estuviera exenta de impuestos. "Hay muchísimas horas de esfuerzo, y quien se esfuerza, debe ser recompensado", concluyó el economista.

"Creo que hay que darle ejemplo a la población porque, en España, nos sobran listillos y nos faltan inteligentes", afirma Gonzalo Bernardos. Quien también deja claro que lo que debería pasar es que "una buena parte de la renta que le va a tocar estuviera exenta de impuestos porque es una renta muy trabajada".