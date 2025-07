Euforia máxima en BBVA tras confirmar esta novedad: sus clientes se frotan las manos

BBVA se ha convertido en protagonista de una auténtica euforia tras recibir una noticia de lo más feliz para el banco español. Los clientes se muestran más que satisfechos, e incluso se frotan las manos de la alegría que se han llevado.

La gran novedad es que BBVA ha sido elegido como el mejor banco en experiencia de cliente en España. Este reconocimiento, concedido por la revista Euromoney, llega justo cuando el banco ha renovado por completo su identidad corporativa y su aplicación móvil.

BBVA, el 'mejor banco español en experiencia de cliente' para Euromoney

Gracias a una estrategia denominada “Radical Customer Perspective”, BBVA ha logrado una disponibilidad de canales digitales del 99,9%. Una resolución en el primer contacto superior al 80% y una tasa de abandono nunca por encima del 2%. Para los usuarios, estos datos se traducen en servicios más intuitivos, operatividad sin interrupciones y comunicaciones claras y cercanas.

Además de este galardón en España, BBVA brilla con luz propia en toda América Latina. La entidad fue coronada como el mejor banco digital de la región por Euromoney Magazine. Y todo gracias a un incremento en usuarios de banca móvil que roza el 75 % de penetración en Latinoamérica, con 57 millones de clientes digitales.

Otros reconocimientos que no hacen más que aplaudir los clientes de BBVA

Las franquicias en México, Perú y Turquía también recibieron importantes reconocimientos. En México, se alzó como mejor banco del año, mejor banco de inversión y mejor banco para financiación sostenible. En Perú, fue nombrado mejor banco y en Turquía Garanti BBVA fue premiado como mejor banco de financiación sostenible.

En el segmento de banca corporativa y de inversión, BBVA CIB también destacó con un total de seis galardones. Entre ellos destaca el “Europe’s Best Bank for Large Corporates” y el “Best Bank for Sustainable Finance” tanto en España como en México, y fue elegido mejor banco de inversión.

Estos galardones refuerzan la importancia de la banca sostenible, como es la de BBVA. Además, ponen el foco en la atención al cliente corporativo y las finanzas responsables.

¿Por qué es vital este premio para BBVA?

Esto posiciona al banco como líder tanto en el plano minorista como en el empresarial y apuntala su compromiso con la digitalización y la experiencia de clientes en distintos países. Pero, sobre todo, porque transmite confianza a los usuarios. Los clientes no solo valoran los premios; comprueban diariamente mejoras tangibles: apps más ágiles, atención más eficaz y una gestión sin fricciones.

La satisfacción se palpita en redes sociales y en comentarios de foros. Los usuarios coinciden en que la nueva aplicación es más clara y rápida, y destacan la atención telefónica con menos esperas y soluciones desde el primer mensaje. La cercanía con la que BBVA comunica estos logros también ha generado un fuerte vínculo emocional: no se ve solo al banco, sino un socio que mejora cada día por y para sus clientes.