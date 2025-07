Nadie da crédito a la última locura del BBVA: 800 euros solo por hacer esto

Abrir una Cuenta Online Sin Comisiones de BBVA te permite acceder a todos los servicios bancarios esenciales sin pagar ni un euro. Además, puedes ganar una buena cantidad de dinero durante el primer año.

Esta oferta de la entidad no tiene ni comisiones de mantenimiento ni de tarjeta. Además, cuenta con una promoción que recompensa tu uso habitual: hacer Bizum, pagar con tarjeta, domiciliar recibos y traer tu nómina.

Ventajas de BBVA: sin comisiones ni letra pequeña

Con esta cuenta de BBVA no se cobra por administración, mantenimiento, emisión de la tarjeta de débito Aqua ni por transferencias online. Esto significa que puedes realizar operaciones diarias, como sacar dinero en cajeros BBVA, enviar Bizum o pagar recibos, totalmente gratis.

Además, está diseñada para nuevos clientes de BBVA: no exige permanencia ni condiciones complejas. Puedes abrirla 100% online, en pocos minutos, sin necesidad de acudir a una oficina.

Por otro lado, este verano BBVA ofrece hasta 760 euros de bonificaciones distribuidos en cuatro apartados. Para conseguir el dinero, solo tienes que introducir el código PLAN760 al darte de alta antes del 30 de septiembre de este 2025.

Cómo conseguir casi 760 euros con BBVA

Si abres la cuenta y llevas la nómina o pensión, domiciliando al menos 800 euros al mes, BBVA permite ganar hasta 400 euros al año (33,33 al mes). Además, por domiciliar tus recibos de luz, gas, internet o teléfono, otorga hasta 120 euros al año (10 al mes). Por otra parte, los pagos con la tarjeta de débito Aqua de BBVA suman hasta 120 euros anuales (10 al mes).

Además, el envío de Bizum añade otros hasta 120 euros anuales (10 al mes). No hay obligación: si un mes no cumples con un requisito, no cobras esa parte, pero puedes recuperarla cuando lo hagas. Las bonificaciones son acumulables y se renuevan mes a mes sin penalización por baja vinculación.

Esta promoción es netamente bruta y Hacienda retiene un 19%, por lo que el neto aproximado es de unos 615 euros al año. Además, es exclusiva para nuevos clientes que no hayan sido titulares recientemente en BBVA. Sin embargo, no exige vinculación extensa porque todo está basado en tu uso efectivo de la cuenta, por lo que es una de las más interesantes del mercado.