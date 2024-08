La Seguridad Social anuncia la noticia más deseada por los beneficiarios de esta ayuda

La espera está a punto de terminar para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cada mes esperan con ansias el pago de esta importante ayuda. La Seguridad Social establece que el IMV se debe abonar el primer día hábil del mes siguiente, pero muchas entidades bancarias deciden adelantar este pago.

Esto supone un alivio para muchas familias que dependen de este ingreso. Este adelanto permite a los beneficiarios recibir los fondos antes de lo establecido oficialmente. Así ven reducida la presión financiera y se facilita la gestión de sus gastos mensuales.

¿Cuándo se cobra el Ingreso Mínimo Vital?

Según el Real Decreto-Ley 20/2020, el pago del IMV debería realizarse el primer día hábil del mes. Sin embargo, las principales entidades bancarias suelen adelantar el abono unos días. Este pequeño adelanto es especialmente útil para aquellas familias que dependen de este ingreso para cubrir sus necesidades básicas.

En agosto de 2024, la fecha oficial para el cobro del IMV es el lunes 2 de septiembre. Se trata del primer día hábil del mes. Sin embargo, la mayoría de los bancos adelantarán sus pagos para finales de agosto.

Dependiendo del banco con el que trabajes, la fecha en que recibirás el IMV puede variar. Aquí te dejamos un resumen de las fechas en las que las principales entidades realizarán el pago del Ingreso Mínimo Vital, según Infobae:

Banco Santander: viernes 23 de agosto

Bankinter: viernes 23 de agosto

CaixaBank: viernes 23 de agosto

Abanca: martes 27 de agosto

BBVA: lunes 26 de agosto

Banco Sabadell: lunes 26 de agosto

Cajasur: lunes 26 de agosto

Ibercaja: lunes 26 de agosto

ING: lunes 26 de agosto

Kutxabank: lunes 26 de agosto

Openbank: lunes 26 de agosto

Mediolanum: jueves 22 de agosto

Caixa Popular: viernes 23 de agosto

Unicaja: jueves 29 de agosto

ImaginBank: viernes 23 de agosto

Cajamar: lunes 2 de septiembre

Caja Rural: lunes 2 de septiembre

EVO Banco: lunes 2 de septiembre

Como puedes ver, muchas entidades bancarias adelantan el pago. Otras, como Cajamar, siguen el calendario oficial y abonarán el IMV el primer día hábil de septiembre, es decir, el lunes 2 de septiembre.

Qué hacer si hay un retraso

Si llegada la fecha no recibes el pago, hay algunos pasos que puedes seguir para aclarar la situación. En primer lugar hay que ponerse en contacto con tu banco para confirmar que no haya problemas con tu cuenta bancaria. Verifica que la información proporcionada a la Seguridad Social sea correcta y que no haya errores en los datos.

Si tras contactar con tu banco todo está en orden, es recomendable que revises el estado de tu solicitud en la web de la Seguridad Social. Aquí podrás verificar si hay algún motivo específico que esté causando la demora en el pago.

En caso de que sigas sin respuestas claras, lo mejor es comunicarte directamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Puedes hacerlo llamando al número de atención al cliente 900 202 222. Asegúrate de explicar tu situación detalladamente para que puedan ofrecerte asistencia personalizada y orientarte sobre los pasos a seguir.

Es evidente que el Ingreso Mínimo Vital sigue siendo una herramienta crucial para muchas familias en España. Conocer con exactitud las fechas de pago puede hacer la diferencia en la gestión de las finanzas del hogar.