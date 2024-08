La pensión de jubilación que vas a cobrar si solo has cotizado 10 años de tu vida

¿Te has preguntado alguna vez cuál sería tu pensión de jubilación si solo has cotizado durante 10 años? Aunque es una situación que puede generar inquietudes, no todo está perdido para aquellos que no han tenido una carrera laboral extensa.

La realidad de la pensión con solo 10 años cotizados

Para empezar, es importante señalar que en España, para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación, se requiere un mínimo de 15 años cotizados.

Si has cotizado solo 10 años, no cumplirías con este requisito y, por tanto, no tendrías derecho a una pensión contributiva. Sin embargo, aún hay opciones para los trabajadores en esta situación.

En caso de que no alcances los 15 años de cotización, existe la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva. Eso si, siempre que cumplas ciertos requisitos.

Las pensiones no contributivas están dirigidas a personas que no han llegado a cotizar lo suficiente para recibir una pensión contributiva, pero que tienen una necesidad económica y cumplen con ciertos requisitos de edad y residencia.

Estas pensiones están gestionadas por las Comunidades Autónomas y garantizan un ingreso mínimo a las personas mayores de 65 años que no tienen recursos suficientes.

Actualmente, la cuantía de una pensión no contributiva de jubilación ronda los 484 euros mensuales, dependiendo de los ingresos y la situación personal del solicitante.

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva

Para poder acceder a la pensión no contributiva de jubilación, deberás cumplir con las siguientes condiciones:

Edad: Tener 65 años o más.

Residencia: Haber residido legalmente en España durante al menos 10 años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Falta de ingresos: No disponer de ingresos suficientes. Se establece un límite de ingresos anuales que, si se supera, no da derecho a esta pensión.

Cuantía de la pensión no contributiva

La cantidad que recibirás dependerá de tus circunstancias económicas. Para el año 2024, la cuantía máxima es de 6.842 euros anuales, lo que equivale a 484,87 euros mensuales. Este monto puede variar si vives en pareja o con familiares, ya que los ingresos de tu unidad familiar también son tenidos en cuenta.

Alternativas y recomendaciones

Si te encuentras cerca de la edad de jubilación y solo has cotizado 10 años, aún puedes tomar medidas para mejorar tu situación. Una opción es seguir cotizando si es posible, ya que acumular más años de cotización te acercará a los 15 años mínimos necesarios para obtener una pensión contributiva.

Otra alternativa es explorar otros tipos de ayudas o subsidios que puedan estar disponibles para personas mayores con pocos recursos. Algunas comunidades autónomas ofrecen ayudas adicionales para complementar la pensión no contributiva, y siempre es recomendable informarse sobre todas las opciones disponibles.

¿Qué pasa si has cotizado en el extranjero?

Si has trabajado en varios países, es posible que puedas sumar los años cotizados gracias a los convenios internacionales de la Seguridad Social.

Estos convenios permiten sumar los periodos de cotización en otros países para alcanzar los requisitos mínimos para recibir una pensión. Sin embargo, este proceso puede ser complejo y requiere una buena planificación.