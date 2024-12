Aviso urgente de Banco Santander a los que usan los cajeros: prohibido olvidarse

Banco Santander ha emitido un aviso urgente para todos los usuarios de sus cajeros automáticos, alertando sobre prácticas fraudulentas destinadas a copiar la tarjeta y robar información confidencial. Es fundamental que los clientes estén atentos y adopten medidas preventivas al utilizar estos dispositivos.

Advertencia seria de Banco Santander para evitar esta estafa en el cajero

Los delincuentes emplean diversas técnicas para copiar tarjetas en los cajeros automáticos. Una de las más comunes es la instalación de dispositivos ilegales, conocidos como 'skimmers'. Estos leen y almacenan la información de la banda magnética de la tarjeta.

Además, suelen colocar cámaras ocultas para capturar el PIN cuando el usuario lo introduce. Con estos datos, los estafadores pueden crear copias de las tarjetas y acceder a las cuentas bancarias de las víctimas.

Medidas a tomar al llegar al cajero: no te olvides

Para protegerse de estas amenazas, Banco Santander recomienda seguir estos pasos al utilizar un cajero automático. Antes de insertar la tarjeta, observe detenidamente el lector y el teclado. Si nota elementos sueltos, añadidos o sospechosos, evite usar ese cajero y notifíquelo al banco de inmediato.

Cubrir el teclado al introducir el PIN: Utilice la otra mano o el cuerpo para bloquear la visión del teclado mientras marca su número secreto. Esto dificulta que cámaras ocultas o personas cercanas puedan ver su código.

Evitar imprimir comprobantes innecesarios: Los recibos pueden contener información sensible. Si no es imprescindible, opte por no imprimirlos. Si lo hace, asegúrese de destruirlos adecuadamente antes de desecharlos para evitar que terceros accedan a sus datos.

Utilizar cajeros en lugares seguros: Prefiera aquellos ubicados dentro de las sucursales bancarias o en zonas bien iluminadas y concurridas, ya que son menos propensos a manipulaciones fraudulentas.

Activar alertas en su cuenta: Configure notificaciones para recibir avisos de movimientos en su cuenta. Esto le permitirá detectar rápidamente cualquier actividad sospechosa.

Importancia de estas medidas

Los dispositivos fraudulentos y las técnicas de robo de datos son cada vez más sofisticados. Pero una actitud vigilante puede prevenir ser víctima de estas estafas. Además, al seguir estas recomendaciones, contribuye a dificultar las actividades delictivas y a mantener la seguridad en las operaciones bancarias.

Banco Santander se compromete a garantizar la seguridad de sus clientes y agradece la colaboración de todos en la detección y prevención de fraudes. Si sospecha que un cajero ha sido manipulado o detecta actividades inusuales en su cuenta, contacte de inmediato con el Santander.