Aviso de última hora para los pensionistas: así subirán las pensiones en 2025

Los pensionistas en España tienen razones para sonreír: a partir del 1 de enero de 2025, sus pensiones experimentarán una subida del 2,8%. Este aumento es el resultado de la inflación media de los últimos 12 meses, un dato que ha sido confirmado recientemente por el INE.

Para los jubilados, eso significa un incremento de unos 40 euros al mes en la pensión media. Así, esta pasará de los actuales 1.448,8 euros a 1.489 euros mensuales.

Confirman la subida de las pensiones en 2025

Este aumento se debe a la aplicación de una ley que, desde 2021, garantiza que las pensiones se actualicen. Pero todo va en función de la inflación del año anterior.

De este modo, las pensiones en España se ajustan cada año para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas. Se toma como referencia la inflación media de los 12 meses previos, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del ejercicio en curso.

En este caso, la inflación media entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 es del 2,8%. Lo que implica una subida de las pensiones contributivas del mismo porcentaje.

Esta fórmula permitirá que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo a pesar de los incrementos de los precios. De hecho, si se hubiera utilizado solo la cifra de inflación de noviembre, la subida habría sido de solo el 1,5%.

Aunque la subida está casi asegurada, el 13 de diciembre será el día clave para confirmar oficialmente el porcentaje de aumento. Los pensionistas deberán esperar a esa fecha para conocer el ajuste final en sus pensiones para 2025. Sin embargo, como ya se ha señalado, es poco probable que el dato definitivo cambie mucho respecto al 2,8% adelantado.

¿Qué implicaciones tiene la subida para los pensionistas?

Para los pensionistas de España, este 2,8% de subida tiene varias repercusiones importantes. La pensión mínima contributiva pasará de los actuales 730 euros a 750 euros mensuales, lo que beneficiará a los sectores más vulnerables. Por su parte, la pensión máxima subirá hasta los 3.267 euros al mes (en 14 pagas), un incremento de 89 euros respecto a 2024.

En términos generales, el aumento en las pensiones contributivas supondrá un desembolso adicional para las cuentas públicas de más de 5.000 millones de euros.

Aunque las pensiones no contributivas (como las de viudedad) también experimentarán un incremento, este no se rige por la misma fórmula que las contributivas. El Gobierno decidirá, a través de los Presupuestos Generales del Estado, el porcentaje de subida de estas pensiones, que tienen incrementos mayores que las contributivas. Sin embargo, aún no se ha confirmado oficialmente cuánto aumentarán en 2025.