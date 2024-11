Confirmado por Hacienda: estas pensiones no tendrán que pagar nada de IRPF en 2025

Uno de los mayores temores para muchos españoles es saber qué pensión recibirán al jubilarse y cómo se verá afectada por los impuestos de Hacienda. La pensión de jubilación, el ingreso mensual que los trabajadores perciben tras años de esfuerzo, es vital para mantener su calidad de vida una vez que dejan de trabajar.

Sin embargo, en España, muchas de estas pensiones no son elevadas: la pensión media de los jubilados actualmente ronda los 1.400 euros mensuales. Con cifras ajustadas, cada euro cuenta para los pensionistas, por lo que cualquier alivio fiscal es significativo.

Exención de IRPF para muchas pensiones en 2025

Hacienda ha querido arrojar algo de luz sobre esta cuestión y, sobre todo, llevar tranquilidad a miles de jubilados. La Agencia Tributaria ha recordado algo de vital importancia. Las pensiones que no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) quedarán exentas de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2025.

Esto significa que aquellos pensionistas cuyos ingresos no alcancen los 15.876 euros anuales no tendrán que preocuparse por este impuesto de Hacienda. O lo que es lo mismo, los pensionistas que cobren menos de 1.134 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, no pagan IRPF.

Esta normativa incluye las pensiones contributivas que cumplan con este límite. Es un alivio fiscal importante para quienes cuentan con recursos más limitados. Esto les permitirá disponer íntegramente de sus ingresos mensuales sin sufrir retenciones por parte de Hacienda.

¿Qué otras pensiones están exentas?

Entre las pensiones exentas, asegura Hacienda, se encuentran también las no contributivas. Estas están diseñadas para aquellas personas que, por diversas razones, no lograron cotizar lo suficiente a la Seguridad Social durante su vida laboral.

Son pensiones en las que se cobran cantidades menores, y tampoco se debe tributar por ellas. Quedan fuera del IRPF, por tanto, las pensiones por invalidez, como aquellas otorgadas por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Este marco normativo de Hacienda busca garantizar un respiro económico para los colectivos más vulnerables. Y es que muchas de estas personas dependen exclusivamente de su pensión para cubrir gastos esenciales.

La exención del IRPF para estas pensiones supone un reconocimiento de las dificultades económicas que enfrentan algunos jubilados en España. Aunque la medida no afecta a todos los pensionistas, es una ayuda clave para quienes perciben los ingresos más bajos de las pensiones. Se trata de una realidad que afecta a miles de personas en todo el país.

Con esta noticia, Hacienda busca llevar un mensaje claro: la carga fiscal no debe ser una preocupación adicional para aquellos que cuentan con recursos limitados.