Advertencia de la Seguridad Social: la multa que te espera por no devolver esta ayuda

La Seguridad Social advierte que quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital deben estar atentos a posibles errores en la concesión de esta ayuda. Si la Seguridad Social detecta alguna irregularidad, puede reclamar la devolución del dinero recibido de manera indebida. No devolverlo a tiempo puede resultar en una multa para el beneficiario.

Se trata de una ayuda económica destinada a las personas y familias con bajos ingresos. Su objetivo es garantizar un nivel mínimo de ingresos para cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, percibir esta ayuda no significa que no haya fallos a la hora de aprobarla.

Reclamación de la Seguridad Social

La Seguridad Social tiene la facultad de revisar y reclamar las cantidades indebidamente recibidas por los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Se pueden revisar de oficio los actos relacionados con esta prestación en un plazo de cuatro años desde la resolución administrativa. Si se detecta algún error, se puede exigir la devolución del dinero cobrado.

Esto incluye errores materiales, aritméticos o inexactitudes en las declaraciones de los beneficiarios. Si se encuentra alguna omisión o declaración incorrecta, la Seguridad Social puede reclamar las cantidades que estime oportunas.

Aunque el organismo central puede exigir la devolución de estas cantidades, existe una excepción. A partir del 28 de diciembre de 2022, no se exigirán devoluciones si la cantidad no supera el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas. Siempre y cuando en la unidad de convivencia haya al menos un beneficiario menor de edad.

Esta medida busca proteger a las familias más vulnerables y con menores a cargo.

Lo que ocurre por no devolver la ayuda

No devolver las cantidades reclamadas por la Seguridad Social puede tener serias consecuencias. Los beneficiarios podrían enfrentarse a multas y recargos adicionales. Es fundamental responder a las reclamaciones y regularizar la situación a tiempo para evitar sanciones mayores.

Para evitar problemas con la Seguridad Social y posibles reclamaciones, es crucial cumplir con una serie de obligaciones.

- Declarar ingresos y cambios. Mantén actualizada la información sobre tus ingresos y cualquier cambio en tu situación económica o familiar.

- Revisar las comunicaciones. Lee atentamente todas las comunicaciones de la Seguridad Social y responde a tiempo a cualquier requerimiento.

- Solicitar ayuda profesional. Si tienes dudas sobre cómo declarar tus ingresos o gestionar la ayuda, busca asesoramiento profesional.

La Seguridad Social está comprometida con la correcta distribución del Ingreso Mínimo Vital, pero también con la detección y corrección de errores. Si eres beneficiario de esta ayuda, es fundamental que cumplas con todas las obligaciones y respondas a las reclamaciones. Sobre todo para evitar multas y sanciones innecesarias.