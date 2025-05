Alerta urgente de Banco Santander tras el apagón: jamás hagas esto, te lo juegas todo

El pasado 28 de abril, un apagón masivo dejó sin luz a millones de hogares en España. Aprovechando esta situación, los ciberdelincuentes han lanzado una nueva oleada de estafas que están afectando a numerosos clientes. El Banco Santander ha emitido una alerta urgente para advertir sobre estos fraudes y proteger a sus usuarios.

Estafas que se multiplican tras el apagón: aviso urgente de Banco Santander

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado un aumento de llamadas fraudulentas en las que los estafadores se hacen pasar por compañías eléctricas. Ofrecen supuestas compensaciones del 20% en la factura debido al apagón, solicitando datos bancarios con el pretexto de realizar el reembolso. Sin embargo, el objetivo real es acceder a las cuentas y realizar cargos indebidos.

El Banco Santander ha alertado sobre el uso de técnicas como el 'spoofing', donde los delincuentes envían mensajes que parecen formar parte de conversaciones legítimas. Y el 'smishing', que consiste en SMS falsos que redirigen a páginas fraudulentas para robar información personal y bancaria.

Además, se han reportado casos de 'vishing', en los que los estafadores llaman por teléfono haciéndose pasar por empleados del banco o de compañías eléctricas. Solicitando datos confidenciales o la instalación de aplicaciones maliciosas.

Así actúan los estafadores: ten el máximo cuidado por tu bien

Los delincuentes utilizan diversos canales para contactar a sus víctimas, como el teléfono. Llamadas en las que se hacen pasar por representantes de compañías eléctricas o del banco, solicitando datos personales o bancarios.

A través de SMS y WhatsApp, informan sobre supuestas compensaciones o problemas con la factura, incluyendo enlaces a páginas fraudulentas. Los correos electrónicos simulan ser de compañías eléctricas, con facturas falsas que contienen malware diseñado para robar información bancaria.

Lo mejor que harás para protegerte: confía en Banco Santander

Para evitar caer en estas estafas, no compartas información personal o bancaria, ni por teléfono, ni por SMS, ni por correo electrónico. Desconfía de ofertas inesperadas, si te ofrecen descuentos o compensaciones que no has solicitado, verifica la información a través de los canales oficiales de la compañía.

No instales aplicaciones desde enlaces desconocidos, podrían contener malware diseñado para robar tus datos. Verifica la autenticidad de las comunicaciones, contacta directamente con tu banco o compañía eléctrica utilizando los números oficiales.

Si sospechas que has sido víctima de una estafa, contacta inmediatamente con tu banco para bloquear posibles cargos y denuncia el incidente a las autoridades correspondientes. La prevención y la información son tus mejores aliados para proteger tus datos personales y bancarios en estos tiempos de creciente actividad fraudulenta.