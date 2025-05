Aviso urgente de Banco Sabadell: no te descuides y hazlo por tu bien

Banco Sabadell ha lanzado un aviso urgente para alertar a todos sus clientes sobre una nueva estafa que circula por internet. Se trata de falsas ofertas de empleo que, a primera vista, pueden parecer reales, pero que esconden un intento de robo de datos personales y dinero. La entidad pide máxima precaución y recuerda algunos consejos básicos para evitar caer en la trampa.

Banco Sabadell avisa a navegantes: no te creas nada de lo que te dicen

Esta estafa comienza con un mensaje que puede llegarte por email, redes sociales o incluso aplicaciones de mensajería. En él, alguien se hace pasar por una empresa que busca empleados, en este caso, supuestamente el propio Banco Sabadell u otra compañía conocida.

El gancho suele ser una oferta atractiva: buen sueldo, trabajo desde casa, pocas horas y sin experiencia previa. Pero todo es falso.

Banco Sabadell explica en su aviso que nunca pide información sensible por medios no oficiales. Si durante el proceso te piden enviar datos bancarios, pagar alguna supuesta tasa para entrar al proceso o instalar una aplicación, es momento de desconfiar. Una empresa seria no te pedirá nunca que hagas un pago por adelantado ni que compartas tu cuenta bancaria sin una razón justificada y segura.

Esto debes hacer para no ser víctima de una falsa oferta de empleo

Para evitar caer en este tipo de fraudes, es importante que los usuarios sigan algunas recomendaciones. Primero, buscar reseñas sobre la empresa y comprobar que tiene página web oficial.

Si el correo desde el que se comunican contigo parece raro o no tiene un dominio verificado, hay que tener cuidado. También es clave fijarse en los errores ortográficos o en mensajes poco profesionales. Son señales claras de que puedes estar ante una estafa.

Además, Banco Sabadell recuerda que nunca hay que compartir contraseñas, datos personales ni enviar dinero a desconocidos. Tampoco es buena idea descargar archivos desde enlaces sospechosos. Estos gestos pueden abrir la puerta a que los estafadores accedan a tu información privada o incluso a tu cuenta bancaria.

Ante cualquier duda, desconfía, infórmate bien y protege tus datos

Este tipo de fraude va en aumento y afecta a miles de personas en España. Por eso, la prevención es muy importante. Si crees que has sido víctima o has recibido una falsa oferta de empleo, informa cuanto antes a la entidad y denuncia el caso ante las autoridades.

El aviso urgente de Banco Sabadell es claro: ante cualquier duda, desconfía, infórmate bien y protege tus datos. Están en juego tu seguridad y tu dinero. No te descuides lo más mínimo, porque un solo clic puede tener consecuencias graves.