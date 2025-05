Comunicado importante de Banco Sabadell: no avisa más, peligro máximo si haces esto

Banco Sabadell ha emitido un comunicado urgente para alertar a sus clientes sobre un nuevo fraude que está circulando. Los estafadores están utilizando técnicas sofisticadas para engañar a las personas y obtener su número PIN bajo el pretexto de un supuesto bloqueo de tarjeta.

Banco Sabadell no puede ser más tajante: olvídate de hacer esto o podrías perderlo todo

Los delincuentes envían mensajes de texto o correos electrónicos que aparentan ser de Banco Sabadell, informando al cliente que su cuenta o tarjeta ha sido bloqueada por motivos de seguridad. Estos mensajes incluyen enlaces que dirigen a páginas web falsas que imitan la apariencia del sitio oficial del banco.

Una vez que la víctima ingresa sus credenciales, los estafadores pueden acceder a su cuenta. En algunos casos, incluso realizan llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados del banco para solicitar información adicional, como el número PIN.

¿Por qué nunca debes proporcionar tu PIN por teléfono?

Banco Sabadell nunca solicita datos sensibles, como el número PIN, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos. Compartir esta información puede permitir a los estafadores realizar transacciones no autorizadas en tu cuenta. Es fundamental recordar que el banco no pedirá este tipo de información por estos medios.

Existen señales que pueden ayudarte a detectar un intento de fraude. Los estafadores suelen crear un sentido de urgencia para que actúes sin pensar.

Los enlaces en los mensajes pueden dirigir a sitios web que imitan al banco, pero con direcciones ligeramente diferentes. Cualquier solicitud de información confidencial, como contraseñas o números de tarjeta, es una señal de alerta.

Si sospechas de un fraude, Banco Sabadell te echa un cable

Si recibes un mensaje o llamada sospechosa no proporciones información personal, no compartas tu número PIN ni otras credenciales. Evita acceder a sitios web a través de enlaces en mensajes no solicitados.

Contacta directamente con el banco, utiliza los canales oficiales de Banco Sabadell para verificar cualquier información. Informa al banco sobre el intento de fraude para que puedan tomar medidas y alertar a otros clientes.

No dudes más: esto es lo que deberías hacer para proteger tu cuenta

Para mantener tus datos seguros actualiza regularmente tus contraseñas y PIN. Evita usar combinaciones obvias y cámbialas periódicamente.

Banco Sabadell ofrece servicios de alertas por SMS para operaciones superiores a ciertos montos. Utiliza la autenticación de dos factores, esta capa adicional de seguridad puede prevenir accesos no autorizados.