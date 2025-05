Última hora de Banco Sabadell: miles de clientes no lo saben y es muy importante

El Banco Sabadell ha lanzado un aviso urgente a todos sus clientes ante el aumento de fraudes en webs de segunda mano. Esta advertencia busca proteger a los usuarios de Bizum y de otros métodos de pago instantáneo, que suelen ser el blanco de los estafadores.

Cada vez son más los engaños que circulan en plataformas de compraventa de productos entre particulares. Y muchas personas todavía no saben cómo actuar ante estas situaciones. Si sueles usar estas webs, es importante que estés muy atento.

No te relajes con Bizum: Banco Sabadell pone el foco en las webs de segunda mano

Los estafadores se hacen pasar por compradores o vendedores legítimos. A menudo parecen educados, utilizan mensajes bien escritos y generan confianza. Pero el objetivo final siempre es el mismo: quedarse con tu dinero sin enviar el producto o sin recibir el pago real.

Uno de los métodos más usados es solicitar un pago por Bizum, asegurando que así se cierra la operación de forma rápida. Sin embargo, muchas veces lo que realmente están haciendo es enviarte una solicitud de dinero, no un pago.

La importancia de revisar todos los detalles antes de confirmar la operación

Este detalle puede parecer insignificante, pero es clave. Si aceptas una solicitud de dinero pensando que te están pagando, en realidad tú estás enviando el dinero al estafador. Por eso, el Banco Sabadell ha recordado a todos sus clientes la importancia de revisar cuidadosamente los detalles de cada operación antes de confirmar nada.

Además, muchos fraudes vienen acompañados de enlaces falsos que simulan ser de empresas de transporte o páginas de compraventa conocidas. Al hacer clic, podrías acabar introduciendo tus datos personales o bancarios en páginas falsas. Esto pone en riesgo tu cuenta y tu seguridad financiera.

La respuesta de Banco Sabadell ha sido clara, ante la mínima sospecha, el cliente debe detener la operación y contactar con el banco. También recomienda no compartir datos personales ni bancarios por WhatsApp, SMS o correo, y utilizar siempre las plataformas oficiales de compraventa, evitando enlaces enviados por terceros.

Banco Sabadell se lo advierte a sus clientes para que estén mejor preparados

Entre los tips recomendables, el banco recuerda: nunca aceptes solicitudes de Bizum si no esperas enviar dinero, revisa siempre la URL de las webs, y no te fíes de vendedores o compradores con demasiada prisa. La prevención es la mejor herramienta para evitar ser inocente ante estas estafas.

Con todo, el aviso de Sabadell no es para alarmar, es para que sus clientes estén mejor preparados. Las webs de segunda mano pueden ser útiles, pero también peligrosas si no se toman las buenas prácticas necesarias. Si sospechas de algo raro, no dudes en cortar la conversación, revisa todo con calma y evitarás caer en fraudes que podrían costarte mucho dinero.