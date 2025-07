Paola Olmedo no aguanta más y pone contra las cuerdas a Carmen Borrego: 'Es muy…'

Carmen Borrego ha vuelto a estar en el punto de mira y esta vez, por una nueva exclusiva, la colaboradora ha hablado con la revista Lecturas y en sus declaraciones. Carmen Borrego ha abordado temas muy personales, ha hablado de toda su familia y ha mencionado, además, a Paola Olmedo, la exmujer de su hijo, José María Almoguera. Ahora, Paola Olmedo ha respondido a Carmen Borrego y ha confirmado que su relación pasada: "es muy falsa".

Carmen Borrego ha confirmado que nunca ha tenido una relación cercana con Paola y ha dejado claro que no ha existido vínculo real entre ellas. En cambio, ha elogiado a la nueva pareja de su hijo, se trata de María, conocida como 'La Jerezana'. Según Carmen, María le ha hecho mucho bien a su hijo y ese comentario lo ha cambiado todo.

Hoy, Paola Olmedo ha reaparecido en televisión y lo ha hecho en el plató de TardeAR. Allí, ha roto su silencio. Ha respondido a las palabras de su exsuegra y lo ha hecho sin filtros.

Paola Olmedo responde en pleno directo a Carmen Borrego en el plató de TardeAR

“Yo soy muy natural”, ha dicho Paola y visiblemente afectada, ha lanzado varias indirectas. “Me estoy enterando ahora que a Carmen nunca le he gustado, me acabo de enterar de que la relación que ha tenido conmigo es falsa”, ha confesado Paola. La frase ha resonado con fuerza en el plató y el ambiente se ha tensado al instante.

Pero Paola no se ha quedado ahí. Ha recordado un momento muy importante de su vida: su boda.

“Se me viene a la cabeza el discurso de mi boda, donde me decía que veía feliz a su hijo conmigo. Ahora dice lo mismo de María. Si conmigo en ese momento fue falsa, con María no sé si es real”, ha declarado con dureza.

Carmen Borrego aún no le ha dado la réplica a Paola Olmedo

La entrevista ha generado un auténtico revuelo. Los colaboradores del programa se han quedado sin palabras. Nadie esperaba una reacción así.

Paola ha insistido en que se ha sentido engañada. Ha dicho que no ha entendido las palabras de Carmen. Y ha terminado su intervención con una frase demoledora: “Conmigo ha sido muy falsa”.

Carmen Borrego, de momento, no ha respondido pero el daño ya está hecho. Paola ha hablado y lo ha hecho alto y claro. La relación entre ambas ha quedado más rota que nunca y el enfrentamiento no ha hecho más que empezar.