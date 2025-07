Comunicado urgente de María Pombo que cambiará todos los planes de Pablo Castellano

María Pombo ha dado el paso que todos esperaban, pero lo ha hecho a su manera. Tras semanas de rumores, la influencer ha confirmado que está embarazada de su tercer hijo junto a Pablo Castellano. La noticia, lejos de ser una simple confirmación, llega acompañada de un mensaje que promete cambiar el rumbo de su familia por completo.

Durante semanas, María ha guardado silencio mientras los rumores crecían sin parar. Ha seguido con su actividad habitual, compartiendo contenido, asistiendo a eventos y posando en fotos estratégicamente medidas. Pero, por fin, ha dado el paso y ha decidido sincerarse públicamente sobre esta nueva etapa.

Desde que ha publicado el vídeo en sus redes, el revuelo ha sido total. En las imágenes se la ve, junto a Pablo y sus hijos, con una frase que no ha pasado desapercibida: “Tenía un sueño y ahora tengo todo lo que quiero”. Con estas palabras, María ha sellado una etapa vital y una decisión que, según ha reconocido, no ha sido nada fácil de tomar.

María Pombo y Pablo Castellano: un embarazo marcado por el miedo y la discreción

La influencer ha explicado que ha vivido estos primeros meses con mucha más preocupación que en sus embarazos anteriores. “He tenido mucho más miedo porque soy más consciente de las cosas”, ha confesado, reconociendo que ha atravesado una etapa de ansiedad. Ha asegurado que han sido “meses de agonía total” hasta comprobar que todo marchaba bien.

Uno de los aspectos más comentados ha sido su necesidad de proteger la intimidad del proceso. Pombo ha relatado que ha hecho lo imposible para evitar filtraciones como acudir a revisiones por la noche o utilizar un montacargas. “He tenido mucho cuidado”, ha afirmado.

Lejos de pensar en el sexo del bebé, ha contado que lo único que le importaba era que todo estuviera bien. “He ido a cada ecografía queriendo solo que me dijeran que se escuchaba el latido”, ha expresado con una sinceridad. Ha insistido en que su forma de vivir la maternidad ha cambiado por completo.

Nueva etapa para María Pombo y Pablo Castellano con la llegada de su tercer hijo

La liberación de no tener que esconder más su embarazo ha sido palpable. En sus historias ha hablado con total naturalidad, diciendo que por fin puede dejar de fingir que no tiene tripa, que no está cansada o que no le pasa nada. “Que no haya secretos, que estemos en el mismo barco”, ha dicho con emoción.

Días antes, las especulaciones ya eran constantes. Durante el bautizo del hijo de su hermana, muchos se fijaron en cómo María se tocaba la barriga o en cómo el vestido ajustado dejaba entrever su estado. Aunque intentó disimular, la intuición de sus seguidores no falló.

Con este comunicado revelador, María y Pablo han dejado claro que entran en una nueva fase de su vida. Lo hacen sin filtros y con una comunidad que les acompaña desde el primer “estamos embarazados”. Ahora comienzan juntos esta etapa llena de cambios y emociones.