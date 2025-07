Gloria Camila no aguanta y da la última hora sobre la familia de Michu: ‘Me voy a…’

Gloria Camila ha explotado ante la presión mediática y los continuos ataques de Tamara, la hermana de Michu. Durante las últimas semanas, la tensión entre ambas familias ha escalado hasta convertirse en un enfrentamiento público sin precedentes. La hija de Ortega Cano ha decidido poner fin a la polémica en el plató de TardeAR.

El conflicto comenzó a intensificarse tras el fallecimiento de Michu, cuya familia y la de los Ortega Cano han vivido momentos de gran dolor. Sin embargo, las diferencias han aumentado por la custodia de la hija de esta, una menor que está en el centro de esta disputa. Tamara ha utilizado diferentes espacios televisivos para cargar contra Gloria Camila, lo que ha provocado la reacción de esta última.

Gloria Camila ha dejado claro que, aunque respeta el derecho a la libertad de expresión, no está dispuesta a tolerar ciertos ataques. En el programa, ha hecho alusión a los comentarios negativos vertidos por Tamara y ha asegurado que no entraría en un intercambio público de reproches. “No voy a contestarle, sé mi verdad, sé cómo soy y no tengo que demostrarle nada a nadie”, ha afirmado con firmeza.

La respuesta de Gloria Camila ante las acusaciones de la hermana de Michu

Más allá de las declaraciones, Gloria Camila ha anunciado que emprenderá acciones legales para proteger su honor. "Me voy a mantener en mi sitio como colaboradora, pero nada más", ha explicado, dejando claro que esta batalla judicial será la única vía para resolver sus diferencias. Su postura es tajante: evitará alimentar el conflicto mediático.

Sobre la relación con su sobrina, Gloria Camila quiso destacar que siempre ha velado por su bienestar. Ha señalado que cualquier permiso para estar con la menor se ha gestionado con el padre de la niña, su hermano, y la abuela materna. Además, ha negado tener conocimiento de la supuesta firma como tutora legal que mencionó Tamara, asegurando que desconocía esos documentos.

En medio del conflicto, Gloria Camila pone límites en defensa de la hija de Michu

Gloria Camila también ha criticado a Tamara por generar polémica que, según ella, perjudica a la niña. “Si no quiere perjudicar a la niña, lo que debe hacer es quedarse en su casa y no arremeter con la otra parte”, ha afirmado. Además, ha recordado que su papel de tía siempre ha estado marcado por el apoyo y el amor hacia la menor.

Para cerrar, ha insistido en que el bienestar de la niña es su máxima prioridad. Ha destacado que, más allá de las diferencias familiares, todos deben centrarse en protegerla y ofrecerle el amor y la estabilidad que necesita para crecer tranquila. Con esa idea, quiere dejar claro que cualquier conflicto queda en un segundo plano frente al cuidado de la pequeña.