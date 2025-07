Alejandra Rubio frena 'Vamos a Ver' y anuncia una ruptura que lo cambiará todo

Durante la última emisión de Vamos a ver, Alejandra Rubio ha frenado el ritmo del programa para anunciar públicamente su ruptura definitiva con Alessandro Lequio. Una situación que, sin duda, va a suponer un antes y un después en su relación laboral.

En todo este tiempo, el aristócrata ha sido una de las personas que más han criticado y cuestionado a la hija de Terelu Campos frente a los televidentes. Sin embargo, la última polémica de la joven ha sido la gota que ha colmado el vaso.

El pasado 24 de junio, Alejandra Rubio y su novio revolucionaron las redes sociales al publicar en Instagram un polémico vídeo. En él, se puede ver a la pareja a las afueras de la prisión de Turín, donde están internos los hermanos de Carlo, felicitándole el cumpleaños a Pietro.

Una escena que, como era de esperar, no ha pasado para nada desapercibida. Tanto es así que, en los últimos días, la pareja no ha dejado de recibir críticas, ya que el joven se encuentra allí tras ser condenado de intento de asesinato.

Sin embargo, una de las personas que más ha criticado a Alejandra Rubio ha sido Alessandro Lequio. Horas después de que este contenido audiovisual viera la luz, el tertuliano aseguró en Vamos a ver que, según su criterio, difundir ese contenido es una manera de “blanquear” la situación.

Unas palabras que no le sentaron nada bien a la hija de Terelu Campos. Tanto es así que un día después la joven no se lo pensó dos veces a la hora de responder a su rival en público. Momento en el que dejó al descubierto su ruptura total.

Alejandra Rubio responde a Alessandro Lequio en Vamos a ver: “Ha estado bastante desafortunado en sus comentarios”

Por otra parte, Alessandro aseguró que, bajo su criterio, ese tipo de publicaciones “normaliza la violencia”. Algo que él califica como “una falta de respeto para quienes la sufren y a la justicia que la condena”. Además, considera que Alejandra Rubio utilizó este momento solo para conseguir “likes”.

Un día después de estas declaraciones, la joven no se lo pensó dos veces a la hora de responder en el plató de Vamos a ver a las críticas de su compañero de trabajo.

Visiblemente molesta, Alejandra Rubio aseguró que ve a Lequio “desubicado en el asunto”. “Parece que nunca escucha[…]nunca asume sus errores, jamás”, añadió a continuación.

A pesar de todos los choques que han tenido en el pasado, la colaboradora insistió en que esta vez Alessandro “se ha equivocado”. “Ha estado bastante desafortunado en sus comentarios”, añadió en pleno directo y dejando clara su postura.

Además, antes de dejar al resto de sus compañeros opinar, Alejandra Rubio se dirigió directamente a su histórico rival televisivo. “Creo que esta vez te has equivocado, no has sido justo ni objetivo, ya hemos dicho que han cometido un error y están cumpliendo condena por ello”, sentenció desde el plató.