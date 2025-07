Fuerte: Alejandra Rubio confiesa lo que nadie esperaba de su hijo, el pequeño Carlo

Alejandra Rubio ha roto su silencio sobre un aspecto muy personal relacionado con su hijo Carlo, en medio de una intensa polémica familiar. La hija de Terelu Campos ha reconocido públicamente cómo está viviendo este momento y qué papel juega su bebé en medio de toda la situación. Con esta confesión, busca poner fin a los rumores y mostrar la realidad desde su perspectiva más cercana y sincera.

La polémica comenzó cuando Alejandra compartió un vídeo en el que, junto a su novio, felicitaba a gritos a su ‘cuñado’ Pietro Costanzia, quien cumple condena en prisión. Este gesto provocó una oleada de críticas que llevaron a Alejandra a tomar distancia y reflexionar sobre lo sucedido. Ante esta situación, Alejandra ha decidido tomar distancia y ha reflexionado sobre lo sucedido.

Al regresar al programa Vamos a ver, Alejandra ha reconocido que se ha equivocado y que necesita reconducir su camino personal. Durante su intervención, ha explicado que ha estado “a la defensiva” y que ha sentido mucha presión por las circunstancias familiares que ha vivido. Además, ha confesado que ha decidido no hablar más públicamente sobre los problemas judiciales de su familia para proteger la estabilidad de su entorno, especialmente la de su hijo pequeño, Carlo.

Alejandra Rubio habla claro sobre las ausencias familiares en la vida del pequeño Carlo

Respecto a la relación de Carlo con otros miembros de la familia, Alejandra ha aclarado que no existe ningún conflicto. Aunque José María Almoguera todavía no ha conocido al bebé, ya han hablado entre ellos. Sin embargo, ha evitado entrar en detalles sobre el motivo por el cual no han podido verse.

Asimismo, Alejandra Rubio se ha referido a la situación con Laura Matamoros, prima de Carlo, para contextualizar la falta de contacto con su hijo. Ha señalado que, a pesar de la cercanía familiar que existe entre ellos, Laura todavía no ha tenido la oportunidad de conocer al pequeño. Alejandra quiso restar importancia a este hecho, asegurando que no es algo fuera de lo común, sino simplemente una cuestión de circunstancias y tiempo.

Una nueva etapa para Alejandra Rubio: apuesta por la tranquilidad y el bienestar familiar

Finalmente, Alejandra ha compartido que tiene planes de disfrutar el verano junto a su novio y su hijo Carlo, buscando un espacio de tranquilidad alejado de toda controversia. Esta nueva etapa representa para ella un punto de inflexión, en el que prioriza el bienestar y la paz de su bebé por encima de cualquier otra cosa. Sin duda, apuesta por cuidar a su familia y vivir momentos de calma después de tiempos complicados.

Pese a las dificultades y el ruido mediático, la prioridad absoluta de la colaboradora es el bienestar de Carlo. Consciente de la importancia de proteger a su hijo, ahora se apuesta por mantener la vida familiar alejada de la controversia pública. Este compromiso refleja una nueva etapa para Alejandra, quien marca un antes y un después en su manera de afrontar los retos personales y familiares.