Giro de 180º en el caso de Cayetano Rivera: la Policía ha desvelado algo muy grave

El caso que envuelve a Cayetano Rivera ha dado un giro inesperado tras las declaraciones oficiales de la Policía. Según ha confirmado el inspector Serafín Giraldo, el torero mostró una actitud agresiva durante un altercado en un restaurante. Los agentes que acudieron aseguran que se trató de una situación descontrolada ante un hombre violento, lo que motivó su detención.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en un local de hamburguesas. La intervención policial se produjo después de que los empleados del restaurante llamaran alarmados por el comportamiento de Cayetano Rivera. La Policía ha afirmado que, al llegar al lugar, se encontraron con un individuo que no colaboraba, que se resistía a marcharse y mantenía una actitud hostil con los trabajadores.

La versión de los agentes choca con la que sostiene la defensa del diestro, Joaquín Moeckel, abogado del torero, ha calificado la actuación como “exagerada”. Según ha relatado, todo comenzó por una discusión sin mayores consecuencias sobre una supuesta confusión en los tickets de pedido. Moeckel niega que existiera ninguna amenaza hacia los empleados del restaurante.

La versión del letrado desmonta la supuesta conducta violenta Cayetano Rivera

Además, la defensa sostiene que Cayetano decidió grabar a una empleada al considerar que esta estaba actuando de forma inadecuada. El letrado insiste en que el vídeo pretendía dejar constancia de lo que él consideraba una mala atención por parte del establecimiento. Subraya que no hubo insultos, ni amenazas, ni ninguna actitud que justificara una intervención violenta por parte de los agentes.

No obstante, el inspector Giraldo ha insistido en que la detención se ajustó a protocolo y fue plenamente justificada. Asegura que Rivera se enfrentó incluso a los propios policías cuando estos le solicitaron abandonar el local. Añade que el torero no solo no colaboró, sino que actuó de manera agresiva, lo que obligó a su reducción y posterior traslado a comisaría.

En relación con las esposas, Moeckel también ha mostrado su indignación. Señala que Cayetano fue engrilletado incluso dentro del calabozo, mientras otros detenidos permanecían sin esposas. Considera que este trato fue innecesario y desproporcionado, y que responde más a una actitud de castigo que a un protocolo objetivo.

La Policía sostiene que su actuación con Cayetano Rivera se ajustó al protocolo

Desde la Policía, la respuesta ha sido clara y contundente. Giraldo ha explicado que el uso de grilletes es una medida de seguridad habitual cuando se trata de personas que muestran comportamientos violentos. Asegura que, aunque pueda parecer excesivo, se hace por protección tanto del detenido como de los agentes, y que Rivera no fue tratado de forma distinta al resto en esas circunstancias.

A pesar de las fuertes críticas, Giraldo ha dejado entrever que incluso fueron demasiado “justos” con Cayetano Rivera. En apenas cuatro horas el torero fue puesto en libertad, sin haber solicitado en ningún momento el procedimiento de habeas corpus. Esto, según él, demuestra que Rivera no consideraba ilegal su detención.

El caso Cayetano Rivera enfrenta dos relatos opuestos frente a un intenso debate público

Las versiones enfrentadas han generado un gran revuelo mediático y han dejado muchas preguntas sin respuesta. Por un lado, la defensa denuncia un abuso de autoridad; por otro, la Policía insiste en que actuaron conforme a la ley. La clave del caso estará en los vídeos de seguridad del local y en los testimonios de los empleados y testigos presenciales.

Lo que en un principio parecía una simple discusión, se ha transformado en un conflicto con fuertes implicaciones legales y mediáticas. El comportamiento de Cayetano Rivera, así como la actuación policial, están bajo la lupa. Mientras tanto, la opinión pública se divide entre quienes defienden al torero y quienes respaldan la actuación de los agentes.