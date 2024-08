Uñas listas en pocos segundos y en dos colores que no te esperas: novedad en Mercadona

Mercadona ha ampliado su línea de esmaltes de uñas con dos nuevos tonos que prometen convertirse en esenciales para quienes buscan originalidad en su manicura. Se trata de dos colores poco comunes pero llenos de personalidad: un vibrante verde y un sofisticado azul. Estos esmaltes de Mercadona han sido diseñados para ofrecer un secado rápido, ideal para quienes no tienen mucho tiempo.

Los nuevos tonos de Mercadona que marcan tendencia

Mercadona ha decidido innovar con estos dos nuevos tonos de esmaltes de uñas que no son precisamente los colores tradicionales. Los puedes encontrar en su línea de secado rápido de Deliplus y están pensados para quienes quieren marcar la diferencia y añadir un toque original a su look. Aunque no sean los colores más habituales, su propuesta es perfecta para quienes buscan un estilo atrevido y moderno.

Cada uno de estos esmaltes de Mercadona, tanto el verde como el azul, está disponible por solo 2 euros la unidad. Esto los convierte en una opción accesible para quienes desean cambiar su manicura de manera frecuente sin gastar una fortuna.

Uno de los puntos fuertes de estos nuevos esmaltes de Mercadona es su fórmula de secado rápido. Ya no tendrás que esperar largos minutos o tener miedo de arruinar tu manicura accidentalmente después de aplicarla. La rápida acción de estos esmaltes permite que en cuestión de pocos minutos puedas seguir sin preocuparte de que tus uñas se estropeen.

Mercadona aporta innovación y color a tus uñas

El esmalte verde es fresco, atrevido y perfecto para quienes desean añadir un toque de naturaleza a su estilo. Este tono es ideal para combinar con looks primaverales o veraniegos, aportando un aire fresco y juvenil a tus manos. Por otro lado, el esmalte azul es un color más profundo y elegante, y funciona perfectamente para ocasiones formales o incluso para aquellos que están buscando algo diferente.

Ambos colores ofrecen una excelente cobertura y se aplican fácilmente en las uñas gracias a su fórmula de secado rápido. Esto significa que, además de poder disfrutar de un color vibrante, también tendrás una manicura que durará. Y es que se mantendrá en perfecto estado por más tiempo.

Estos nuevos tonos están disponibles en las tiendas de Mercadona y son una opción perfecta para quienes buscan renovar su manicura con un toque de color diferente, moderno y atrevido.

Manicura con personalidad

Mercadona ha querido ofrecer a sus clientes la posibilidad de atreverse con colores que no siempre son la primera opción, pero que, sin duda, destacan por su originalidad. Estos esmaltes son perfectos para combinar con diferentes estilos de moda, desde los más casuales hasta los más formales.

Además, al ser tonos más inusuales, pueden convertirse en el centro de atención de cualquier look, añadiendo un toque único y divertido. El verde es perfecto para quienes buscan un look fresco y natural, mientras que el azul añade un toque de sofisticación y elegancia.

Con un precio de solo 2 euros por unidad, estos esmaltes de Mercadona no solo son una opción accesible. También representan una excelente relación calidad-precio. La fórmula de secado rápido y la calidad de la marca Deliplus hacen que estos esmaltes sean un básico que todas deberían tener en su neceser de belleza.

Precios y ofertas actualizados el día 19/08/2024. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios.