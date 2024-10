El snack saludable de Mercadona que está arrasando más que los productos clásicos

Los Sticks Vegetales de Mercadona, que los encontramos en los supermercados bajo la marca Hacendado, han ganado popularidad como una alternativa saludable a los tradicionales snacks fritos, como las patatas. A pesar de su apariencia ultraprocesada, este aperitivo se destaca por su composición nutricional y sus ingredientes vegetales.

Elaboración del nuevo snack de Mercadona

Están elaborados principalmente con fécula (49%) y harina de patata (30%). No obstante, también incluyen aceite de girasol, espinaca en polvo (0,9%), tomate concentrado, cúrcuma y remolacha en polvo. Este coctel de ingredientes les otorgan su característico sabor y color.

Y un dato importante es que no contienen aceite de palma algo que siempre solemos mirar mucho cuando elegimos este tipo de alimentos.

En cuanto a su perfil nutricional, por cada 100 gramos de producto aportan aproximadamente 490 kcal, 23,6 gramos de grasa (de los cuales solo 2,5 gramos son saturadas), 65,6 gramos de carbohidratos y 3,3 gramos de proteínas. Aunque tienen un bajo contenido de azúcar (2,3 gramos) y una cantidad aceptable de fibra (1,8 gramos). También es importante señalar que contienen 2,3 gramos de sal, un poco elevado.

En comparación con las clásicas patatas fritas, los Sticks Vegetales pueden considerarse una opción más saludable. Esto se debe principalmente a la ausencia de ingredientes artificiales y aceites nocivos, como el aceite de palma. Sin embargo, si bien se venden como una opción "saludable", es esencial tener en cuenta que siguen siendo un alimento procesado que debe consumirse ocasionalmente.

¿A quién están dirigidos los sticks vegetales de Mercadona?

Este snack es ideal para aquellos que buscan opciones más ligeras para picar entre horas o como acompañamiento de dips y salsas en reuniones sociales. Al ser aptos para veganos y vegetarianos, se posicionan como una opción atractiva para un público que cuida su alimentación y prefiere evitar productos de origen animal. También son ideales para quienes quieren llevan un estilo de vida activo y necesitan un snack rápido y relativamente nutritivo para mantener sus niveles de energía.

No obstante, aunque los Sticks Vegetales son una opción más saludable que otros snacks fritos, no reemplazan a opciones realmente nutritivas como frutas, frutos secos o yogur natural. Son una alternativa más ligera, pero no deben confundirse con un alimento "saludable" de consumo habitual. Como siempre, la clave está en el equilibrio​ con la comida y evitar una vida sedentaria.

Y su precio es bastante accesible. La bolsa tiene un precio de 1,20 €, por lo que nos cuesta más o menos como las patatas clásicas de toda la vida que están muy buenas, pero son menos sanas.

