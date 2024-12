Compra el calendario de Adviento de Lidl y lo que se encuentra es triste: 'Decepción'

Diciembre ya ha llegado, y con él, el espíritu navideño se instala en muchos hogares. Uno de los rituales más esperados de esta temporada es, sin duda, el calendario de Adviento. Este pequeño "contador de días" hasta la Nochebuena se ha convertido en una tradición para muchas familias. Sobre todo en aquellos hogares donde cada ventana que se abre es una forma de acercarse más a la Navidad.

Este año, Lidl ha lanzado su propio calendario de Adviento, como cada temporada. Sin embargo, el de este 2023 ha provocado una lluvia de críticas en redes sociales, siendo uno de los más comentados por los usuarios. Todo comenzó con un tuit (o publicación en X, como se llama ahora) de un usuario que mostró su decepción con el producto.

El usuario, conocido como @Onopordum, expresó su malestar con el diseño y la calidad del calendario de Adviento de Lidl: "Decepcionado con el calendario de adviento del Lidl. No solo han cambiado los dibujos de antes por unos hechos con IA. Ahora los chocolates no son de Favorina y no están buenos", escribió.

Lidl y su calendario de Adviento

El calendario de Adviento de Lidl ha sido tradicionalmente muy popular. Sobre todo por su combinación de imágenes navideñas nostálgicas y chocolates de calidad bajo la marca Favorina. Muchos recuerdan con cariño los diseños coloridos y los pequeños detalles en cada imagen, que evocaban la magia de la Navidad.

Sin embargo, este año Lidl ha optado por una actualización bastante diferente. Los dibujos del calendario de Adviento, que antes eran ilustraciones tradicionales, ahora han sido reemplazados por imágenes creadas mediante inteligencia artificial.

Esto no ha gustado a todos los consumidores. Según @Onopordum, las imágenes "hechas con IA" son menos cálidas y carecen del toque nostálgico que los clientes esperaban. Un detalle que destacó fue el de una rama que, según él, aparece "insertada" en la bufanda de un muñeco o los "extraños ojos" de los niños en las ilustraciones.

Por otro lado, los chocolates antes eran de la reconocida marca Favorina, conocidos por su sabor suave y cremoso. Ahora han sido sustituidos por otro tipo de chocolates, que no han convencido a todos. Según los comentarios, los nuevos chocolates no tienen el mismo sabor, lo que ha causado un disgusto generalizado entre los compradores.

Críticas a Lidl

Lo que más ha molestado a los fans del calendario de Lidl no es solo el cambio en los dibujos o los chocolates. Es el hecho de que, para muchos, este calendario representaba una de las tradiciones navideñas más entrañables y familiares. "Nostalgia navideña concentrada" es cómo muchos solían describir las imágenes de los anteriores calendarios, y parece que ese toque especial se ha perdido.

La inteligencia artificial ha ganado terreno en muchos aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, hay quienes sienten que este tipo de avances no deben interferir con las tradiciones. Especialmente cuando se trata de algo tan especial como el calendario de Adviento-