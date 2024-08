El aperitivo fácil, rápido y saludable para sorprender a tus invitados este verano

En verano veo que a muchos de mis pacientes se les hace más complicado seguir un estilo de vida saludable, ya que hay más ocio y más planes, pero esto no tiene por qué no ir de la mano. Simplemente, debemos pensar algo para hacer que sea bueno y no recurrir a lo típico ya hecho que posiblemente será más insano.

Además, podemos buscar opciones que sean más frescas y ligeras, pero, como os decía, sin dejar la parte saludable. Por ello, os traigo una receta de una crema de melón y calabacín, que combina las propiedades hidratantes del melón con la parte antioxidante del calabacín.

Ingredientes:

Medio melón

Un calabacín

Un yogur natural sin azúcar o, para mejor consistencia y sabor, un yogur natural tipo skyr o queso fresco batido 0%

Una cucharada de aceite de oliva virgen extra

Zumo de medio limón

Un puñado de hojas de menta

Sal y pimienta negra al gusto

Lo que os recomiendo es que los alimentos que podáis, es decir, el melón, el calabacín y el lácteo estén previamente refrigerados para que aún sea mucho más refrescante esta crema.

Pasos a seguir

Prepara los ingredientes, pelando y cortando el melón y el calabacín. Vacíalo en un bol suficientemente grande y añade el melón y el calabacín cortados. Añade el yogur, el skyr o el queso fresco batido. Añade el zumo de medio limón y el aceite de oliva. Seca las hojas de menta previamente y ponlas a trozos. Salpimienta al gusto. Bátelo todo bien hasta conseguir una textura homogénea. ¡Listo!

Esta crema tan fácil de hacer os hidratará mucho, ya que el melón es una fruta rica en agua, lo cual es ideal para estos días calurosos de verano en los que nuestra sudoración aumenta mucho. Además, nos aporta antioxidantes, minerales, vitaminas y todo esto con muy pocas calorías.