La pizzería de Barcelona que no tiene nada que envidiar a una de Italia: muy premiada

Si eres amante de la pizza, esta noticia te interesa. Y es que un restaurante de Barcelona ha conseguido un nuevo reconocimiento internacional al ocupar el segundo lugar en el ranking de los The Best Pizza Awards 2024. La ceremonia, organizada por The Best Chef, se celebró esta semana y destacó el innovador enfoque de este restaurante hacia la elaboración de pizzas.

Se trata de la Sartoria Panatieri, la cual ha sido elogiada por su "nueva visión" de la pizza. Tal como han confirmado sus propietarios, se basa en el uso de ingredientes ecológicos, de alta calidad y de temporada. Asimismo, muchos de los cuales son de producción local y de cultivos propios.

Por si todo eso fuera poco, la pizzería también se ha hecho un nombre por el enfoque artesanal en la preparación de sus productos. Un ejemplo son los quesos y embutidos, lo que ha sido especialmente valorado por el jurado del certamen. Pero lo que realmente ha conquistado al público ha sido una de las elaboraciones de esta pizzería de Barcelona.

La pizzería con la mejor margarita del mundo está en Barcelona

Los expertos culinarios vieron las estrellas con la pizza margarita de Sartoria Panatieri, considerada la "más deliciosa" del mundo. Este logro añade un valor adicional al reconocimiento ya obtenido, reafirmando a este restaurante como un referente en la gastronomía internacional.

Aunque el restaurante Pepe in Grani mantuvo la primera posición en el ranking como la mejor pizzería del mundo, Sartoria Panatieri ha conseguido consolidarse en el panorama global. Todo ello gracias a su respeto por la tradición italiana y su compromiso con la calidad.

Según se detalla en la página web oficial del restaurante, su masa, elaborada con harina ecológica molida en piedra, pasa por un proceso de fermentación de 72 horas. Después, pasa a ser cocida en horno de leña, lo que garantiza un resultado excepcional. Este reconocimiento pone una vez más en el mapa a la gastronomía catalana y refuerza la reputación de Barcelona.

Más restaurantes de primer nivel en la capital catalana

Está claro que los que persiguen la cocina italiana, pocos otros recursos hosteleros, les sirven. Si quieres pasta o pizza todo lo demás te sabe a poco. Ahora bien, si quieres descubrir cuál es el mejor restaurante del mundo, también puedes hacerlo desde Barcelona.

A principios de verano se nombró al Disfrutar como el mejor restaurante del planeta, según el ranking The World's 50 Best. El Disfrutar está ubicado en Barcelona (Eixample), en el número 163 de la Calle de Villarroel. Ofrece una experiencia gastronómica única con dos menús de degustación que definen a la perfección la esencia del lugar.