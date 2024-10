Las 5 setas más populares y sabrosas que crecen en Cataluña y dónde encontrarlas

El otoño ofrece muchas oportunidades para disfrutar de los bosques catalanes, y una de las más emocionantes es buscar setas. Si te gusta la idea de salir a recolectarlas, aquí te presentamos algunas de las más buscadas y sabrosas que puedes encontrar en Cataluña.

Las 5 setas más populares en Cataluña

Es muy importante escoger las mejores setas y evitar aquellas que puedan resultar perjudiciales. Por eso, te desvelamos cuáles son las más sabrosas que podemos encontrar en Cataluña.

1. Higróforo (Hygrophorus latitabundus)

Conocida como "mocosa negra" o "babosa", esta seta destaca por su aspecto viscoso y su sombrero de color oscuro, casi oliváceo. Su principal característica es que está recubierta por una capa resbaladiza que hace que sea inconfundible.

La podrás encontrar, principalmente, en bosques de pinos rojos, y suele crecer en grupos numerosos, lo que facilita su recolección. Aparece entre septiembre y diciembre, y es una de las más apreciadas en la comarca del Bages.

2. Rebozuelo (Cantharellus lutescens)

También conocido como "rossinyolic", esta seta es famosa por su color naranja suave y su sombrero en forma de embudo. Crece en zonas de pinares, especialmente en áreas sombrías y con musgo, lo que las hace fáciles de localizar.

A diferencia de otras especies, el rebozuelo rara vez se confunde con setas tóxicas, lo que lo convierte en una apuesta segura. Su temporada ideal es de agosto a octubre.

3. Robellón (Lactarius sanguifluus)

El robellón, conocido como "esclata-sang", es uno de los grandes tesoros catalanes. Al cortarlo, libera un líquido de color vino que con el tiempo se vuelve verdoso.

Tiene un sombrero inicialmente convexo que luego se aplana, con láminas finas que se extienden hasta el pie. Se encuentra en pinedas de tierras bajas y es muy buscado por su sabor, apareciendo de agosto a diciembre.

4. Níscalo (Lactarius deliciosus)

Es muy similar al robellón, destaca por su leche de color naranja que también se vuelve verdosa al cortarla. Su sombrero color anaranjado con círculos concéntricos, es fácil de reconocer, al igual que sus láminas inferiores del mismo tono.

Crece en todo tipo de pinares y es muy abundante en Cataluña, apareciendo desde finales del verano hasta la llegada del invierno. Su sabor es un clásico de la cocina local.

5. Negrilla (Tricholoma terreum)

Llamada también "fredolic" o "ratón", esta seta grisácea con escamas negras es un verdadero superviviente de los primeros fríos. Aparece en grupos numerosos a finales del otoño, prolongando la temporada micológica.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con su recolección, ya que puede confundirse con el fredolic metzinós, una especie tóxica. La negrilla es más pequeña y su carne es frágil, lo que la hace algo más difícil de identificar para los principiantes.

Consejos para recolectar setas

Si te estás iniciando en la recolección de setas, lo más recomendable es ir acompañado de alguien que tenga experiencia o llevar una guía detallada. Evita recolectar setas en zonas que no conozcas bien o cuando no estés completamente seguro de qué especie has encontrado.

La observación es crucial: presta atención a características como el color del sombrero, las láminas, el pie y el olor. No recojas setas en mal estado, dañadas o demasiado maduras, ya que pueden haber perdido su frescura o ser difíciles de identificar.

También es vital consultar siempre fuentes confiables o expertos antes de consumir cualquier seta, sobre todo si es una especie que no conoces bien. Aunque el bosque nos ofrece estos tesoros, la seguridad siempre debe ser lo primero. ¡Disfruta de la aventura, pero con precaución!