Joaquín Prat no se calla y desmonta el concurso de Anita y Montoya en 'Supervivientes'

El conflicto ha vuelto a estallar en 'Supervivientes', ahora por las gafas de pesca. Montoya y Anita han cogido una de las tres gafas que tienen en la isla, lo que ha generado la crítica de otros como Pelayo o Borja González. Todo esto ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver'.

"Ahora hay un reto que tienen que conseguir entre todos.El principal problema que tiene Pelayo es que todavía no se ha enterado de que no hay dos grupos, que la unificación ha sido y todos son uno. Tiene auténtica obsesión, que yo creo que le está perjudicando porque me parece que es un gran superviviente, pero tiene una inquina constante hacia ellos", opinaba Carmen Borrego.

"¿No creéis que esa animadversión es en general entre todos? No se soportan entre los grupos. Hubo un momento en el que no se soportaban las playas y ahora no se soportan entre otros. Han pasado de playas a grupos, cada uno en su bucle", se preguntaba Antonio Rossi en 'Vamos a ver'.

| Telecinco

Además, Carmen Borrego ha sentenciado al grupo mayoritario: "Ellos siguen defendiendo que no hablan a la espalda, que nunca lo han hecho, que lo dicen a la cara. Pero vemos todos los días como Pelayo habla a la espalda constantemente y el papelón de Borja que va de un lado a otro"

"Es acoso y derribo lo que tienen contra Anita y Montoya. Una cosa es que estén pescando, que no tienen porque ir todos a pescar. Las gafas son necesarias, te ayudan, pero también se puede pescar sin gafas y se pueden coger lapas sin ganas. Tener que decir a la gente lo que tienen que hacer unos y otros, que cada uno actúe y haga su concurso como quiera", sentenciaba entonces Kike Calleja.

De este modo, Joaquín Prat ha hablado con dureza del concurso de Anita y Montoya en 'Supervivientes': "Llevan 80 días aislados. Ahora se ha evidenciado porque no está Carmen Alcayde, pero antes seguían estando aislados de todos los demás. Llevan todo el concurso aislándose voluntariamente para victimizarse y tener el apoyo del público y lo vemos todos".

"Pero el resto del grupo si tienen que hacer una prueba y conseguir treinta peces, lo normal, aunque no tengan relación, es hacer la prueba.Y que luego cada uno que haga su vida en la isla", concluía el debate Kike Calleja en 'Vamos a ver'.