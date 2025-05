Joaquín Prat dice lo que muchos piensan sobre Anita y Montoya en 'Supervivientes'

Montoya y Anita han vuelto a vivir una noche de lo más íntima en 'Supervivientes'. Ante la posibilidad de expulsión del joven, la pareja no perdió la oportunidad de pasar unas últimas horas de lo más unidos posibles. Esto ha sido comentado en el plató de 'Vamos a ver' por los colaboradores.

"Tiene mucho mérito en una esterilla, intentar taparte para que no te capten, con los compañeros durmiendo al lado...", ha arrancado el debate Joaquín Prat. "La estrategia que tiene para que no les escuchen, que le muerde la mano", añadía Adriana Dorronsoro en 'Vamos a ver'. En la misma línea opinaba Antonio Rossi: "Hay que tener muchas ganas con todos esos condicionantes y con gente al lado...".

"Siempre que veo estos vídeos que siempre me hacen mucha gracia me pregunto si lo harán de verdad porque les apetece y de manera genuina o lo hacen porque saben que es el vídeo que tienen que dar por si acaso Montoya sale y es su último día", planteaba en directo María Lázaro.

De este modo, Alexia Rivas lo ha tenido claro: "Creo que ya les hemos visto bastante cabalgar en la anterior edición como para que esto sea una novedad. Creo que si lo hacen es porque les apetece, pero me impresiona". "Si lo haces, no puedes no hacerlo de verdad. Hay unas cuestiones fisiológicas que si no son de verdad...", añadía también Joaquín Prat.

"Y con lo sucios que están, yo me imagino lamer esa piel llena de mierda...", opinaba Alexia Rivas. "Pero si estás con un sucio y tú estás limpia pues bueno, pero si son dos sucios dices: pues para adelante", añadía Adriana Dorronsoro.

Por su parte, Giovanna González piso destacar el cambio del joven en 'Supervivientes': "Me llama la atención el cambio de actitud de Montoya. Hace dos semanas decía: 'si me vuelvo a enamorar quiero volver a sentir un amor como el que tenía con Anita...'. Y ahora es el hombre más enamorado de Anita que existe en el planeta en cuestión de dos semanas".

"Están viviendo una realidad paralela, una cosa es lo que dicen allí y otra es lo que pasará fuera. Montoya dirá: 'voy a aprovechar todo y luego cuando salgamos tal vez vamos por otros caminos'", concluía Kike Calleja.