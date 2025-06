'La Revuelta' cuenta con la ausencia de un colaborador, que es sustituido en directo

La emisión de 'La Revuelta' de este martes 10 de junio comenzó con una imagen poco habitual en La 1. Y es que el lugar de Ricardo Castella, en el piano y junto a Grison, estaba vacío. David Broncano, desconcertado al notar la ausencia del colaborador, se dirigió directamente a Grison para aclarar la situación, encontrándose con evasivas en forma de chiste.

"¿Ricardo qué?", respondió Grison al ser preguntado, añadiendo con sorna: "¿Qué? ¿Quién es Ricardo?". La respuesta no solo no aclaró nada, sino que avivó la incertidumbre mientras la cámara enfocaba el asiento vacío en 'La Revuelta'. Lejos de preocuparse, Grison siguió en su línea de humor: "Hagamos como que nunca estuvo aquí, como la madre de Will Smith en 'El príncipe de Bel Air'".

David Broncano, sin ocultar su extrañeza, señaló que la ausencia de Ricardo Castella no es algo habitual. Mientras Grison ha llegado tarde en más de una ocasión, el caso del colaborador es mucho más raro. "Es verdad que cuando falta Grison no preocupa tanto como cuando falta Ricardo, eso es que ha pasado algo...", comentó David Broncano, dando a entender que se trataba de algo más serio de lo que parecía.

| RTVE

Ante la falta de explicaciones, el equipo improvisó y David Broncano se dirigió a Sergio Bezos, colaborador ocasional en tareas musicales, para ver si podía cubrir la vacante. "Has reemplazado algún día a Grison con el beatbox, ¿pero el piano sabes tocarlo?", le preguntó. Este rápidamente se preparaba para sentarse al lado de Grison y cubrir, en la medida de lo posible, el hueco dejado por Ricardo Castella.

La incertidumbre se mantuvo hasta bien entrada la grabación, cuando David Broncano, ya inmerso en la preparación de la actuación del flamante ganador de Eurovisión 2025, Johannes Pietsch, soltó por fin una pista sobre lo sucedido. "Le voy a decir que están reemplazando al pianista habitual porque ha tenido un accidente", concluía el presentador.

En audiencias, este martes, 'La Revuelta' alcanzó un 12,1% de share, congregando una media de 1.468.000 espectadores. El programa de David Broncano arrancó en el 10,2% y subió hasta un máximo del 14,3% de cuota.