¿Por qué La 1 no emite un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' este jueves?

Malas noticias para los seguidores de 'Valle Salvaje' en la tarde del jueves 12 de junio. Ante la actualidad política, La 1 ha decidido cancelar la emisión de la serie sin previo aviso. Lo mismo ha ocurrido con 'La Familia de la Tele', cuya emisión estaba prevista pese a sus malas audiencias, pero finalmente no ha habido programa.

Y es que, tras la dimisión de Santos Cerdán del PSOE tras su supuesta implicación en el "Caso Koldo", La 1 ha decidido emitir un especial informativo. De hecho, a las 17:15h es la hora a la que tiene previsto comparecer Pedro Sánchez desde Ferraz. Es por ello que 'Valle Salvaje', si no hay cambios, se quedaría sin hueco en la tarde de La 1 este jueves.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' previsto para este jueves, que se emitirá el viernes, el anuncio de la inminente boda entre Úrsula y Rafael sacude a todos. Bárbara teme el efecto que este enlace pueda tener sobre su hermana, mientras Julio sabe que Adriana necesitará tiempo para asimilar el compromiso. Además, Mercedes y Bernardo están en el punto de mira de quienes desean su mal tras descubrirse su historia de amor.

| RTVE, tveo.e-noticies.cat

El marqués no cesa en sus ataques contra Leonardo y Bárbara, ya que no abandonará 'Valle Salvaje' hasta lograr llevarse a su hijo con él. Sin embargo, Leonardo se mantiene firme y deja claro a su padre que no está dispuesto a seguir la vida que ha trazado para él en la corte. Finalmente, Alejo hace reflexionar a Atanasio para que le cuente la verdad al duque con el fin de que mande llamar a su galeno de confianza para tratar a Raimunda.

En audiencias, durante el mes de mayo, 'Valle Salvaje' subió a máximo histórico en su nueva ubicación promediando un 10,3% de cuota, 788.000 seguidores y 1,4 millones de espectadores únicos. Respecto a abril, crece 1,2 puntos de cuota. Vuelve a ser la oferta líder en los jóvenes y lo consigue en el público de mayor edad, también con máximos históricos en doce de las quince comunidades.