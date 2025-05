Netflix cancela 'Manual para señoritas' a pesar de su éxito y de un 'continuará'

Malas noticias para los recientes seguidores de 'Manual para señoritas'. La serie de época en clave de humor de Bambú Producciones no contará con una segunda temporada a pesar del éxito que ha tenido en la plataforma de streaming. Esta cancelación llega justo en un exitoso momento para la productora con 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. También con 'La Favorita 1922' que se mantiene en Telecinco con su segunda temporada.

'Manual para señoritas' está ambientado en el Madrid de 1880, donde Elena Bianda es la dama de compañía más solicitada de toda la ciudad. A pesar de su juventud, ya son más de 20 las damas que bajo su tutela han tenido un noviazgo y cortejo decentes. Su éxito radica en ser rígida en moralidad con sus familias y sensible a las preocupaciones de las damas.

Un complicado equilibrio que Elena maneja a la perfección. Ha nacido para ello: verlas pasar con éxito por el altar es, sencillamente, toda su vida. Todo esto cambia cuando llega a casa de los Mencía y tiene que hacerse cargo de tres hermanas.

Recordemos que la serie estaba protagonizada por Nadia de Santiago ('Las chicas del cable', 'El tiempo que te doy'), Álvaro Mel ('Un cuento perfecto', 'La Fortuna'). Isa Montalbán('HollyBlood') y Zoe Bonafonte ('El 47', 'El secreto del orfebre'). Completan el reparto de la serie Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, María Caballero o Gracia Olayo, entre muchos otros.

| Netflix

Lamentablemente, no veremos cómo continúa la historia de Elena Bianda, ya que Netflix ha cancelado 'Manual para señoritas' pese a su buena acogida, el final abierto con un "continuará" y el sólido respaldo de sus seguidores en redes sociales. Muchos esperaban una segunda temporada, pero finalmente no será así. La razón, según avanza El Confidencial, no es más que los recortes presupuestarios que están afectando a la plataforma.

Cabe destacar que la cancelación de 'Manual para Señoritas' no es un caso aislado. Netflix atraviesa un proceso de reestructuración financiera que ha impactado en varias producciones internacionales. En un principio habían planeado continuar con la serie una segunda temporada, sin embargo, se ha decidido no renovar el formato.

Según informes recientes, Netflix está priorizando proyectos de bajo costo y rentabilidad rápida, reduciendo su inversión en series de época y dramas históricos por su alto presupuesto en producción y vestuario.