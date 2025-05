Naiara revela ahora en qué se gastó el premio de 100.000 euros de 'Operación Triunfo'

Desde que se alzó con la victoria en 'Operación Triunfo' en 2023, Naiara no ha dejado de moverse. Su paso por la academia del talent show de Prime Video le ha servido de trampolín para abrirse paso en la industria musical. Ahora, la artista zaragozana ha compartido cómo ha empezado a construir su carrera con los recursos obtenidos tras su triunfo.

En 'El pódcast del final del mes', presentado por Miki Núñez, Naiara ha presentado su nuevo single, "Fiesta en el centro". Además, ha aprovechado para hablar con total sinceridad sobre lo que hizo con el premio económico que recibió. Fueron 100.000 euros de premio de 'Operación Triunfo'.

Aunque la cifra inicial era redonda, lo que finalmente recibió fue algo menos: "Se me quedó en 85.000 euros. No está mal, no me había visto en otra en mi vida". Con esa cantidad en mano, Naiara ha decidido centrarse en dos pilares fundamentales: su carrera profesional y su nueva vida en Madrid.

| Prime Video

"Me mudo a Madrid, y eso ya son unos gastos: alquiler, muebles...", explicó, dejando claro que la inversión en su día a día ha sido significativa. Pero su apuesta más importante ha sido por su música. Lejos de gastar el premio en lujos, la cantante ha preferido invertir en su crecimiento artístico: "Una gran parte va invertida en mi proyecto, me hice un estudio en casa".

Aunque por ahora no ha dado el paso hacia inversiones financieras más tradicionales, no descarta hacerlo: "Otra parte la tengo guardada. Todavía no me he puesto a invertir".

Durante la charla también hubo espacio para hablar de temas más personales. Miki Núñez sacó a colación el reciente documental de Aitana, 'Metamorfosis', donde la cantante confesaba estar en tratamiento por depresión. Naiara, que asistió a la presentación del filme, no dudó en mostrar su apoyo a la artista: "Me parece muy valiente que lo haya contado. Al final es algo que está en la vida de las personas. Por desgracia, eso viene de los haters, que la gente tiene el poder de hablar y opinar de ti lo que le de la gana. Me ha parecido muy valiente que ella lo cuente".