Marta Flich se despide definitivamente de 'Todo es Mentira', que anuncia cambios

Después de más de seis años vinculada a 'Todo es Mentira',Marta Flich ha presentado este viernes su última entrega en el programa de Cuatro. Su despedida supone también el fin de su relación con Mediaset, tal y como ella misma había adelantado hace unas semanas. Marta Flich, que se incorporó al formato en su estreno en 2019 como colaboradora, fue ganando peso hasta convertirse en rostro imprescindible del programa, compartiendo la conducción con Risto Mejide.

"Los que estáis en casa sois la sangre que nos corre por las venas y que hacéis que estemos vivos, pero el corazón de esta casa son las personas que trabajan detrás de las cámaras. Son los operadores de cámaras, las redacciones, los realizadores, son todas esas personas. Dejadme que ponga especial cariño y amor a mis compañeras y compañeros de peluquería y maquillaje y a mis estilistas, que os amo y sin vosotros esto no hubiese sido lo mismo", se despedía de 'Todo es Mentira'.

Durante su adiós, Marta Flich insistió en que no tiene un nuevo proyecto al que incorporarse de forma inmediata: "No os puedo decir que me voy a tal o a cual sitio. Cuando sepa dónde voy a trabajar, os lo diré, de momento, me voy a mi casa", aseguró en directo. Y concluyó con un mensaje abierto al futuro: "Nos vemos, no sé dónde, pero nos vemos".

| Mediaset

Cabe destacar que 'Todo es Mentira' no cierra por vacaciones. El próximo lunes 16 de junio, arrancará en Cuatro 'SummerTEM', edición veraniega del formato que mantendrá su cita diaria con el análisis de la actualidad desde el humor y la ironía. El espacio incorporará también reportajes curiosos y temas más ligeros propios de esta época del año y nuevos nombres a su mesa de debate.

La conducción de 'SummerTEM' estará en manos de Risto Mejide y Pablo González Batista, que se suma al reto de compartir el timón informativo en una temporada marcada por la actualidad política, incluso en verano. Además, Virginia Riezu, Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín y Saray Cerro pondrán la nota de ironía, análisis ácido y humor inteligente. Todo para desmontar los relatos políticos y diseccionar los momentos más destacados de cada jornada.

Por otra parte, la mesa de debate de'‘SummerTEM' contará con nuevos integrantes. Los periodistas Irene Dorta, Jorge Calabrés y Yago Álvarez desgranarán la actualidad informativa aportando sus propios puntos de vista. Además, los políticos Eduardo Rubiño y Tesh Sidi (Más Madrid), María Caso (PSOE) e Ignacio Dancausa (PP), entre otros, analizarán los distintos temas y cuestiones que se traten en la mesa del programa.