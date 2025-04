Gran sorpresa en 'Todo es Mentira': Marta Flich anuncia su marcha tras seis años

Este jueves, 'Todo es Mentira' de Cuatro comenzó con una inesperada y emotiva noticia para sus seguidores. Risto Mejide fue el encargado de anunciar la salida de Marta Flich, el único rostro que sigue en el programa desde sus inicios. Una salida completamente inesperada, teniendo en cuenta la buena relación de la presentadora con Mediaset, tras su confianza para presentar 'GH VIP' y las Campanadas el año pasado.

"A ver cómo os lo explico esto, solo voy a hacer una breve explicación porque no soy el que tiene que hablar, pero sí deciros que lo que vais a conocer a continuación es algo que va a ocupar todas las noticias sobre este programa. Y que va a tener bastante repercusión, así que hemos preferido decirlo tal cual y desde aquí", señaló Risto al inicio del programa.

Risto Mejide continuó explicando que este anuncio le causaba una mezcla de tristeza y alegría: "Lo que vais a conocer ahora me provoca bastante tristeza, pero también una sincera alegría. Porque cuando montas un proyecto, lo mejor que te puede pasar es que la gente crezca, la gente pueda volar en la dirección que considere".

| Mediaset

Marta Flich, visiblemente emocionada, explicó su decisión de dejar el programa después de seis años: "Dejo 'Todo es mentira'. No lo dejo hoy, lo dejo en verano. Te quiero dar las gracias por estos seis años, por lo que hemos crecido y todo lo que nos ha pasado, que no ha sido poco. Siempre hemos sabido crecer y mirar hacia adelante, es un programa que no se tenía mucha fe en que funcionara, pero aquí estamos".

Además, destacó el vínculo especial que había creado con Risto Mejide durante todo este tiempo. "Son seis años aguantándote, después de tu madre, soy la mujer que más te ha aguantado. Es tu relación más larga, así que me tengo que emancipar", bromeó la copresentadora.

"Es un programa que funciona como una moto, es un tren que va a 200 kilómetros por hora. Me gustaría deciros que me voy a tal sitio, pero es que no lo sé. Voy a ver qué hay, ya que estamos aprovecho para pedir trabajo", explicó con humor.

Risto Mejide, por su parte, le dedicó unas palabras de agradecimiento y admiración: "Han sido seis años maravillosos, es una curranta, yo siempre le llamo jabata, pero, sobre todo, ha sido como una hermana para mí". "Aquí siempre tendrás una silla", añadió Risto Mejide, asegurando que la puerta estaría abierta para ella en el futuro.