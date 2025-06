David Broncano desvela en 'La Revuelta' el programa de laSexta en el que fue rechazado

Antes de alcanzar la popularidad con 'La Resistencia' en Movistar+ y más recientemente con 'La Revuelta' en TVE, David Broncano construyó su carrera profesional en distintos ámbitos. Un camino diverso que lo llevó a convertirse en el carismático presentador que es hoy.

Tras unos años estudiando Informática y Publicidad, el jiennense tenía claro que entretener era su cometido en esta vida. Su debut televisivo fue con 18 años como concursante en un programa de Telemadrid que se llamaba Metro a Metro.

Fue en 2008 cuando presentó un monólogo a Paramount Comedy, que lo seleccionó para el programa Nuevos cómicos. A partir de ahí, inició su carrera como humorista profesional, combinando actuaciones de stand-up en directo con colaboraciones en radio y televisión, hasta llegar a presentar y dirigir sus propios programas en ambos formatos.

En su andadura televisiva, se presentó al casting de 'Zapeando' en laSexta. En él, también participaba Jorge Ponce, actual colaborador de 'La Revuelta'. Una anécdota que han recordado los dos en el programa de ayer de La 1. "Posiblemente, la era más oscura mía, la era 'Zapeando'", comenzaba explicando el cómico.

| RTVE

"Se me había olvidado, esto lo hemos contado alguna vez. En este programa no sé si lo hemos contado, pero tú y yo hicimos el casting para 'Zapeando'", recordaba David Broncano. "A ti te cogieron y a mí no. Se me había olvidado que luego tú estuviste", puntualizaba el presentador dándose cuenta de las coincidencias de la vida.

Pero no fue la única vez que los dos han intentado compartir el mismo programa. "Y cuando estuviste en el YOU tú me estabas sustituyendo a mí", puntualizó el colaborador recordando otra coincidencia televisiva. "Hubo un momento en el que yo seguía la estela de Jorge Ponce", bromeó David Broncano.

"Y ahora yo aquí comiéndote los huevos todos los días", ironizó Jorge Ponce desatando la risa del público. "He hecho muchas cosas en televisión de las que no estoy orgulloso y de los tacones tampoco", agregó el humorista en referencia a una de las secciones que tuvo que protagonizar en 'Zapeando'.