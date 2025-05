La 1 da la sorpresa con una segunda presentadora para 'El Grand Prix' con Ramón García

La temporada veraniega de La 1 viene cargada de novedades, y una de las más sonadas es la incorporación de Ángela Fernández al equipo de presentadores de 'El Grand Prix'. La periodista de RNE, conocida por estar al frente del programa 'Podría ser peor' y por su papel reciente en los especiales de Eurovisión, se suma al legendario Ramón García y a la popular LalaChus para conducir una nueva edición del concurso más querido de las vacaciones.

La noticia llegó de la mano de Belén Esteban, acompañada por Wilbur y la emblemática vaquilla María Fernanda. Todos ellos se presentaron este lunes en la redacción de RNE para darle una gran sorpresa a Ángela Fernández. "Te voy a dar una sorpresa que te va a hacer muchísima ilusión", le adelantó Belén Esteban antes de dejar caer la bomba.

Ángela Fernández, que no se esperaba en absoluto el anuncio, reaccionó entre bromas: "¿Me vais a llevar de concursante de 'El Grand Prix'?. Bueno, soy un poco torpe, me gustaría ir de público o de madrina, me haría muchísima ilusión". Al ser preguntada por sus planes para el verano, respondió con naturalidad: "Es el primer verano que voy a librar en mi vida, creo", a lo que Belén respondió con complicidad: "Yo creo que igual no libras".

| RTVE

Este anuncio se suma al conocido nombramiento de LalaChus como otra de las nuevas caras de 'El Grand Prix', revelado por el propio Ramón García en 'La Revuelta'. Ambas incorporaciones marcan un giro refrescante en el formato, apostando por perfiles con gran conexión con el público joven y aficionado al entretenimiento digital.

Además, RTVE y Europroducciones ya están en marcha para definir la estructura del programa. Este lunes tuvo lugar una reunión clave entre los equipos de ambas productoras, en la que participaron Miriam García-Corrales, directora de entretenimiento de RTVE, Toñi Prieto, productora ejecutiva, y Carlo Bosserman, al frente de Europroducciones. El objetivo: cerrar la lista de los diez pueblos que competirán este verano en el concurso, cuyos nombres se desvelarán este martes en 'La Familia de la Tele'.