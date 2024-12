Violeta Mangriñán desvela ahora la inesperada cantidad que cobró en 'Supervivientes'

Han pasado cuatro años desde que Violeta Mangriñán participó en 'Supervivientes 2019'. Sin embargo, la influencer valenciana sigue arrastrando importantes secuelas físicas derivadas de su experiencia en el exigente reality. En una reciente entrevista concedida al podcast ac2ality, Violeta Mangriñán se sinceró sobre los efectos que su paso por 'Supervivientes' ha tenido en su salud.

"No bebes agua en condiciones durante tres meses. Te ponen un bidón de siete u ocho litros al día, pero a la hora está caliente y bebes agua caliente durante tres meses. Yo estaba totalmente deshidratada. De hecho, tengo la vesícula destruida con cuatro piedras. Poco se habla de la factura física que te pasa este reality", confesó la exconcursante, que compartió edición con Isabel Pantoja y conoció a su actual pareja y padre de sus hijas, Fabio Colloricchio.

Además de destacar los efectos de la deshidratación, Violeta Mangriñán expresó su asombro por la capacidad de concursantes de mayor edad para sobrellevar las duras condiciones de 'Supervivientes'. "No sé cómo hacían una Isabel Pantoja o gente como Mila Ximénez, con cierta edad, para que no les destruyan a nivel físico. Si a mí, siendo joven, me ha pasado factura, y a mi novio le ha pasado factura, cómo hacen esas personas para ir allí y no salir tocados para toda la vida", explicaba.

| Mediaset

La influencer fue contundente al afirmar que no volvería a repetir la experiencia. "No volvería a repetir la experiencia ni por diez veces por el caché que tenía en su día", desvelaba.

Tras esas palabras, Violeta Mangriñán abordó el aspecto económico, revelando que fue una de las concursantes con menor caché en aquella edición de 'Supervivientes'. "Cobraba 2.500 euros a la semana, el 20% se lo llevaba mi representante que eran unos 600 euros en total. Quitando los impuestos se me quedaban 1.000 euros a la semana para estar en 'Supervivientes' sin comer y sin beber". Por todo esto, Violeta Mangriñán ha decidido rechazar las ofertas que ha tenido para volver a la isla y se ha centrado últimamente en su faceta como influencer.