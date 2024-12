'Gran Hermano' interrumpe su señal en directo tras los comentarios homófobos de Adrián

La señal 24 horas de 'Gran Hermano' se vio interrumpida debido a un incidente protagonizado en directo por Adrián. El joven perdió los papeles durante una discusión con Óscar Landa y Ruvens mientras los concursantes organizaban el reparto de tareas.

Todo comenzó con una alusión a Escarlata O'Hara, que desató un cruce de acusaciones entre Daniela y Óscar en 'Gran Hermano'. El conflicto escaló rápidamente cuando Adrián salió en defensa de las chicas, arremetiendo contra el participante vasco. "¡No tienes cojones!", exclamó repetidamente, levantándose del sofá visiblemente alterado.

Óscar intentó calmar la situación explicando que su comentario no era una burla, sino una referencia humorística al personaje cinematográfico. Sin embargo, Ruvens añadió leña al fuego al intervenir con un "eres su perrito faldero", lo que provocó una reacción aún más agresiva por parte de Adrián.

| Mediaset

"Estoy ya harto de lo de 'perrito faldero', no me hinchéis las pelotas. Como lo volváis a decir me vas a encontrar", advirtió con tono amenazante en la casa de 'Gran Hermano'. Acto seguido, se dirigió nuevamente a Óscar: "Me vas a encontrar".

El joven, lejos de amedrentarse, respondió: "Que no me das ningún miedo, ya nos encontraremos, Adrián. Que esto no es a ver quién es el más macho. Que estamos en el Siglo XXI, hay que evolucionar. Nos encontraremos y a ver quién gana, ya está. Los cojones no se demuestran así, precisamente".

La tensión creció cuando Adrián replicó: "Yo más que tú, que tú desde luego no eres el más macho. No tienes cojones. Las señoritas (Maica y Daniela) tienen más cojones que tú", en un comentario que fue percibido como homofóbico por los espectadores. A pesar de los intentos de Óscar por calmar los ánimos, Adrián continuó mostrándose desafiante, lo que generó incomodidad entre los demás concursantes.

Ante la escalada de la situación, la organización de 'Gran Hermano' decidió interrumpir la transmisión en directo, mostrando la conocida imagen de las plantas del jardín como medida de censura. Este no es el primer incidente protagonizado por Adrián, quien ya había sido reprendido públicamente por Jorge Javier Vázquez debido a comentarios machistas.